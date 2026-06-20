Policía de París detiene a 20 personas en concentración opositora iraní prohibida por la autoridad

Manifestación contra las ejecuciones políticas en Irán y en apoyo de una república democrática en París, Francia.

​La policía francesa detuvo el sábado a 20 personas durante una manifestación celebrada ‌en París en ‌contra de las ejecuciones políticas en Irán que había sido prohibida por la autoridad, según indicaron los organizadores.

Cientos de manifestantes se reunieron en la Place Vauban, cerca del monumento de Los Inválidos, en el centro de ​París, pero ⁠fueron dispersados por la policía, según declaró ‌Shahin Gobadi, del Consejo Nacional de ⁠Resistencia de Irán (NCRI, por ⁠sus siglas en inglés), con sede en la capital francesa.

No fue posible contactar de inmediato ⁠con la policía de París para ​recabar sus comentarios.

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La policía francesa ‌prohibió a la coalición opositora ‌iraní NCRI celebrar la concentración del ⁠sábado, alegando que existía riesgo de enfrentamientos entre activistas con opiniones opuestas, un argumento que el grupo calificó de "falso". Los organizadores ​recurrieron ‌la prohibición, pero el sábado fue confirmada por un tribunal de París.

La prohibición, dictada el jueves por la tarde, se produjo horas después de una ⁠conversación telefónica entre el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, y su homólogo iraní, Abbas Araqchi, durante la cual discutieron los últimos avances para poner fin a la guerra en Irán.

El Ministerio de Relaciones Exteriores francés rechazó ‌la acusación del NCRI de que la prohibición estuviera relacionada con dicha llamada.

El NCRI, con sede en París y brazo político de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, ‌ha celebrado frecuentes manifestaciones en la capital francesa a lo largo de los años.

A ellas ‌han asistido ⁠miles de personas, entre ellas antiguos altos cargos estadounidenses, europeos y árabes ​muy conocidos que se muestran críticos con la república islámica.

(Reportaje de Dominique Vidalon, Lewis Macdonald y Sarah Meyssonnier; edición de Jan Harvey)