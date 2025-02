“La situación es grave”: Quintela convocó al peronismo a unirse de cara a las elecciones legislativas

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, reiteró su intención de fomentar la unión entre gobernadores peronistas, y criticó duramente las políticas que está llevando adelante el presidente libertario Javier Milei. "El peronismo siempre está preparado para ser convocado por la sociedad argentina para tratar de salvar al país, como ya sucedió en varias oportunidades, y esta no va a ser la excepción", afirmó el primer mandatario provincial, en comunicación con FM Futurock.

A partir de su propuesta para que los gobernadores peronistas se vuelvan a juntar, Quintela manifestó: "Lo que procuro siempre es mantener una relación que permita que nos podamos sentar a conversar. Ayer dialogué con un par de gobernadores que estaban de acuerdo con hacer una autoconvocatoria, que nos podamos juntar los gobernadores; y también convocar a otros actores políticos del peronismo, como los bloques del Senado y Diputados e integrantes de la CGT, para poder conversar la situación del país que, a nuestro juicio, es grave".

Por otra parte, el gobernador riojano fue contundente a la hora de evaluar la situación política nacional. "El país está mal, estamos pasando por una situación altamente dificultosa. Hay un presidente que no tiene experiencia ni oficio, y no tiene músculo político como para poder conducir los destinos de un país. Lo único que le interesa es trabajar sobre el sistema financiero en la famosa timba financiera, donde unos pocos se benefician, en perjuicio de la mayoría de los argentinos", afirmó con dureza en la entrevista radial.

A continuación, el primer mandatario provincial denunció las penurias que están atravesando las familias argentinas, tras un año de gestión de Milei en el Ejecutivo. "No hay un programa económico, no hay una política de desarrollo ni de crecimiento, no hay una sola política que beneficie. Han quitado todo criterio de accesibilidad a los servicios, la gente no puede acceder a la energía, agua, gas, internet, transporte, porque no le alcanza. El famoso dicho de 'no alcanzo a fin de mes' ahora es 'no alcanzo a la primera quincena'. Se tienen todos los salarios endeudados, se cobra para pagar deudas y no queda plata para poder vivir", describió el gobernador de La Rioja sobre la situación social que viven sus ciudadanos.

Para finalizar, Quintela abordó la problemática de la crisis laboral que está atravesando La Rioja. "En mi provincia se da mucho la falta de puestos de trabajo. Las pymes han cerrado, las industrias han despedido personal, las empresas textiles o de calzado están prácticamente en quiebra por culpa de la libre importación que, en forma descarnada, ha realizado este presidente. Es una política que ya la conocemos y que ha fracasado totalmente", remarcó el gobernador del norte. Y concluyó: "Se vuelve a plantear la misma situación que en el 2001. En ese momento fue el corralito la gota que rebalsó el vaso. Hoy, creo que la situación en la sociedad está bastante caldeada, no se ve salida con las políticas de este gobierno".

Una reunión clave

Esta semana, el gobernador Quintela estuvo presente en el encuentro entre la empresa Puma y la Unión de Trabajadores de la Industria de Calzado, con el fin de evitar aún más desvinculaciones de riojanos. “La protección de las fuentes de trabajo en el sector privado de muchos riojanos y riojanas es una de las mayores preocupaciones que tenemos como gobierno, y estamos dispuestos a hacer nuestros aportes cada vez que sea necesario”, reafirmó el mandatario provincial.

“Hoy participamos de la firma de un acuerdo de trabajo entre las autoridades de la fábrica PUMA y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado por los puestos de trabajadores y trabajadores, haciendo una reducción de una hora en la jornada laboral de toda la planta”, comunicó el mandatario riojano a través de sus redes sociales.

De esta manera, el gobernador remarcó su responsabilidad a la hora de promover la protección de las fuentes de trabajo tanto en el sector público como en el privado, con el fin de fortalecer el empleo de sus ciudadanos cada vez que sea necesario. “Renovamos nuestro compromiso con los trabajadores y trabajadoras para colaborar llevando tranquilidad a las familias riojanas”, enfatizó Ricardo Quintela tras la firma con los representantes de la empresa.

A través de su cuenta personal en la red social X (ex Twitter), el gobernador riojano no perdió la oportunidad de poder diferenciarse de la gestión nacional a través de sus críticas respecto a la apertura de las importaciones. “La apertura de importaciones y la baja demanda producida por la creciente crisis económica que golpea a las clases trabajadoras, impacta directamente en la empresa provocando la necesidad de tomar estas medidas”, reflexionó Quintela sobre como repercute dicha política en cada rincón del país.

Desde la empresa Puma de La Rioja informaron que la situación en la planta se agravó en el último tiempo por la decisión del gobierno nacional de permitir la apertura de importaciones de manera indiscriminada. Esto generó un impacto directo en las ventas del sector que afecta a la productividad de la empresa. Algunos empleados fueron notificados tras su retorno de las vacaciones, y había crecido la incertidumbre entre los operarios de que se desate una ola de despidos masivos.

"La planta es un pilar fundamental para nuestra operación, contribuyendo significativamente tanto al mercado nacional como a la comunidad local. El contexto macroeconómico del país nos desafía a tener que adaptarnos a nuevas dinámicas y condiciones comerciales, siempre con el objetivo de seguir ganando participación en el mismo y mejorar la competitividad de nuestro sistema de abastecimiento dual", dio a conocer en un comunicado la propia empresa de indumentaria deportiva.