Se reanuda el flujo de petróleo a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, según autoridades

FOTO DE ARCHIVO. El oleoducto Druzhba entre Hungría y Rusia en la refinería del Danubio del grupo húngaro MOL en Szazhalombatta, Hungría

El petróleo vuelve a fluir hacia Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, según informaron a última hora del martes responsables de ambos países, después de que un ataque ucraniano con drones a una estación de extracción de petróleo en la región rusa de Tambov interrumpiera el suministro.

Ucrania ha intensificado los ataques contra las infraestructuras energéticas rusas, un conducto clave para generar dinero para los esfuerzos bélicos del Kremlin, mientras que las ventas de petróleo y gas representan una cuarta parte de los ingresos totales del presupuesto estatal ruso.

A diferencia de la mayoría de los países de la Unión Europea, Eslovaquia y la vecina Hungría mantienen su dependencia energética de Rusia y obtienen la mayor parte del crudo a través del oleoducto Druzhba.

"El flujo de petróleo a Eslovaquia es actualmente normal", declaró la ministra eslovaca de Economía, Denisa Saková, en un comunicado.

"En los próximos días tendremos información más clara sobre si habrá ajustes en el calendario de suministro para este mes. (...) Sin embargo, creo que dada la rápida reanudación del flujo a través del oleoducto Druzhba, el impacto será mínimo".

También se reanudó el flujo de petróleo a Hungría a través del oleoducto Druzhba, según declaró en un comunicado el ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó.

"Acabo de dar las gracias al viceministro ruso de Energía, Pavel Sorokin, por la rápida rectificación de los daños causados por el ataque", escribió Szijjártó en una publicación en la red social Facebook.

La petrolera húngara MOL afirmó en un comunicado enviado por correo electrónico que la producción de combustible no se vio interrumpida durante la parada temporal.

El flujo de petróleo a través del oleoducto soviético de Druzhba también se suspendió brevemente en marzo tras un ataque ucraniano a una estación de medición.

Con información de Reuters