Unidad DOGE del Pentágono renovará programa militar de drones, según fuentes

30 oct (Reuters) -La unidad del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del Pentágono encabeza esfuerzos para reformar el programa militar estadounidense de drones, lo que incluye agilizar las adquisiciones, ampliar la producción nacional y adquirir decenas de miles de drones económicos en los próximos meses, según funcionarios del Pentágono y personas conocedoras del asunto.

En julio, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se comprometió a consolidar el dominio de los drones estadounidenses mediante la autorización de cientos de modelos de drones fabricados en Estados Unidos y el lanzamiento de programas de formación para preparar a las unidades para "guerras de drones", en respuesta al uso generalizado de estos dispositivos en el campo de batalla de Ucrania, que ha expuesto las limitaciones de los drones estadounidenses.

La participación del DOGE, que no se había comunicado anteriormente, otorga a la unidad capacidad sobre un programa militar estadounidense de drones que el presidente Donald Trump designó como prioridad de defensa en una orden ejecutiva de junio, según informaron cinco personas con conocimiento del asunto.

El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El Pentágono está tratando de superar un historial desigual en la adquisición de drones. En 2023, los líderes del Pentágono anunciaron la iniciativa Replicator, un esfuerzo de todo el departamento para adquirir y poner en marcha miles de drones autónomos para agosto de 2025. Sin embargo, el Departamento de Defensa no ha proporcionado información sobre el estado actual del programa.

Un funcionario del Pentágono dijo en septiembre que las capacidades de la iniciativa estaban siendo "transferidas a los usuarios finales apropiados", según el medio especializada Defense Scoop. Reuters no pudo determinar cómo el esfuerzo de DOGE afectaría a la iniciativa Replicator.

El DOGE, originalmente encabezado por el multimillonario Elon Musk, ha recortado miles de millones de dólares de programas gubernamentales, incluidos del Pentágono, desde que Trump comenzó su segundo mandato. La iniciativa de los drones, una nueva tarea para la unidad, está dirigido en parte a abordar los desafíos de abastecerse de plataformas de drones fabricadas en Estados Unidos. Actualmente, la mayoría de los drones fabricados en Estados Unidos dependen de componentes chinos.

Se tiene previsto que el equipo del DOGE presente un informe a un comité ejecutivo de la Oficina del Secretario de Defensa la próxima semana, según una de las personas familiarizadas.

Uno de sus objetivos es adquirir al menos 30.000 drones en los próximos meses antes de seguir aumentando el número, según una de las personas. Esto supondría una importante victoria para las empresas estadounidenses de drones que han estado intentando suministrar al Pentágono drones económicos.

Empresas como Red Cat, Skydio y PDW, que venden modelos de cuadricópteros al ejército estadounidense por precios que oscilan entre los miles y cientos de miles de dólares, están bien posicionadas para salir beneficiadas.

