ONG palestinas prometen continuar cooperación con la CPI pese a sanciones de EEUU

Tres grupos palestinos de derechos humanos sancionados por Estados Unidos por solicitar a la Corte Penal Internacional que investigara a Israel ante denuncias de crímenes atroces en Gaza tienen previsto seguir colaborando con el tribunal de crímenes de guerra.

Las organizaciones son el Centro Palestino de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Al Mezan, en Gaza, y Al-Haq, en la ciudad cisjordana de Ramala.

Las sanciones fueron publicadas el jueves en el sitio web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos e incluyen el bloqueo de cualquier provisión de fondos, bienes o servicios a estas organizaciones.

El abogado palestino Raji Sourani, dirigente del Centro Palestino de Derechos Humanos, calificó el viernes las sanciones de "vergonzosas" y dijo que no se dejaría amilanar.

"Esta es nuestra reacción: seguir como siempre, estamos en el tribunal haciendo lo que tenemos que hacer", dijo Sourani a la prensa a las afueras del CPI tras reunirse con su fiscal adjunto.

Los tres grupos solicitaron a la CPI en noviembre de 2023 que investigara los presuntos crímenes de guerra, incluido el genocidio, cometidos al bombardear y asediar la Franja de Gaza.

Un año después, la CPI emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza.

Israel ha negado haber realizado un genocidio en su guerra de Gaza.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto sanciones a los jueces de la CPI y a su fiscal general por las órdenes de detención israelíes y por una decisión previa de abrir un caso sobre presuntos crímenes de guerra de las soldados estadounidenses en Afganistán.

Con información de Reuters