Los restos entregados a Israel no corresponden a rehenes de Gaza, informan medios israelíes

La Cruz Roja transporta los cuerpos de dos rehenes fallecidos, secuestrados durante el ataque a Israel del 7 de octubre de 2023 por Hamás, tras ser entregados por militantes de Hamás, en Deir Al-Balah

ers) -Los restos parciales de tres personas fallecidas entregados a Israel por Hamás en Gaza durante la noche no corresponden a ninguno de los rehenes retenidos en territorio palestino, informaron el sábado medios de comunicación israelíes.

El Gobierno israelí no hizo comentarios inmediatos sobre estas informaciones.

El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo a última hora del viernes que había facilitado el traslado de los restos desde la Franja de Gaza a las autoridades israelíes para su identificación.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo, los medios de comunicación israelíes Army Radio, Kan News y N12 News informaron de que las pruebas de ADN realizadas por las autoridades forenses habían determinado que no eran de rehenes conocidos.

Hamás dijo el sábado que inicialmente había ofrecido tres muestras de cadáveres no identificados a las autoridades israelíes para que las analizaran. Israel se negó e insistió en que se le entregaran los restos completos, condición que el grupo aceptó más tarde.

Se cree que los cadáveres de 11 rehenes siguen en Gaza, entre ellos los de dos ciudadanos extranjeros. Hamás ha liberado a 20 rehenes vivos y entregado los restos de otros 17 desde que el 10 de octubre entró en vigor el alto el fuego con Israel tras una devastadora guerra de dos años.

La tregua mediada por Estados Unidos, que dejó sin resolver cuestiones como el desarme de Hamás y un calendario para la retirada israelí de Gaza, ha sido puesta a prueba por brotes periódicos de violencia desde que entró en vigor.

Con información de Reuters