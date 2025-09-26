La flotilla con destino a Gaza no supone una amenaza para Israel, según un ministro español

FOTO DE ARCHIVO. El patrullero de altura de la Armada Española 'Furor' (P-46) navegando en aguas marítimas en un lugar desconocido

IDAS, 26 sep (Reuters) -La Flotilla Global Sumud que se dirige a Gaza protegida por un buque militar español no supone una amenaza para nadie, incluido Israel, según dijo el jueves a Reuters el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

En una entrevista, Albares añadió que España había aceptado la petición de Bélgica de ayudar a los ciudadanos belgas a bordo de la flotilla si fuera necesario y que estaba manteniendo conversaciones con Irlanda sobre el mismo tema.

"El mandato de la misión es muy claro. Estamos teniendo muchos incidentes con esta flotilla y este barco está ahí para prestar asistencia a los españoles, ahora también a los ciudadanos belgas y estamos hablando con otros colegas europeos preguntando si podemos hacer lo mismo", dijo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Añadió que el mandato de la flotilla de ayuda también estaba claro: "Estamos hablando de una flotilla humanitaria pacífica (...) que no supone ninguna amenaza para nadie, ninguna amenaza para Israel".

Su único objetivo es "que la población de Gaza pueda acceder a la ayuda humanitaria", añadió.

"No veo por qué alguien se opondría o querría hacerles daño", dijo Albares.

Con información de Reuters