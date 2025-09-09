El ejército israelí emite una orden de evacuación para los residentes en la ciudad de Gaza

FOTO DE ARCHIVO. Un tanque israelí maniobra en el lado israelí de la frontera con Gaza, en Israel

El ejército israelí ordenó el martes la evacuación de los habitantes de la ciudad de Gaza antes de una nueva ofensiva para tomar el mayor centro urbano del enclave, en el marco de un plan de ocupación que ha despertado la alarma internacional sobre el destino de todo el territorio.

La toma de la ciudad de un millón de palestinos complica los esfuerzos de alto el fuego para poner fin a la guerra de casi dos años, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu sigue adelante con su plan de tomar los dos bastiones que le quedan a Hamás.

Netanyahu afirmó que Israel no tenía otra opción que completar el trabajo y derrotar a Hamás, dado que el grupo miliciano palestino se había negado a deponer las armas. Hamás dijo que no se desarmaría a menos que se estableciera un Estado palestino independiente.

Los críticos internacionales afirman que el plan israelí, que incluye la desmilitarización de toda la franja cuando Israel asuma el control de seguridad de la misma, podría agravar la situación humanitaria de los 2,2 millones de habitantes, que se enfrentan a un riesgo crítico de hambruna.

Los esfuerzos de mediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto no han logrado salvar las distancias entre Israel y Hamás para garantizar un alto el fuego y la liberación de los rehenes que Hamás mantiene en Gaza.

Israel ya había tomado el control del 75% de Gaza desde que comenzó la guerra con el asalto transfronterizo de Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes en Gaza, según los recuentos israelíes. Las autoridades israelíes afirman que 20 de los 48 rehenes restantes en Gaza están vivos.

La posterior ofensiva militar israelí ha matado a más de 62.000 palestinos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, ha desplazado internamente a casi toda la población y ha dejado gran parte del territorio en ruinas.

Con información de Reuters