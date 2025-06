Reino Unido sancionará a ministros israelíes Ben-Gvir y Smotrich, dice el Times

FOTO DE ARCHIVO: El ministro israelí de Seguridad Nacional y jefe del partido Poder Judío, Itamar Ben-Gvir, hace una declaración a los miembros de la prensa en Jerusalén

Reino Unido y otros aliados internacionales sancionarán formalmente a dos ministros israelíes de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, por sus comentarios sobre la guerra en Gaza, informó el martes el diario Times.

Londres se unirá a Canadá, Australia, Nueva Zelanda y otras naciones para congelar los activos e imponer prohibiciones de viaje al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir -un colono de Cisjordania- y al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, dijo el periódico.

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico no respondió inmediatamente a una petición de comentarios sobre el informe. El gobierno no suele hacer comentarios sobre futuras sanciones para tratar de garantizar que las entidades o individuos que pudieran verse afectados no traten de eludirlas.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, dijo que la medida era "escandalosa" y que el Gobierno celebraría una reunión especial a principios de la próxima semana para decidir cómo responder a la "decisión inaceptable".

Smotrich, que habló en la inauguración de un nuevo asentamiento en las colinas de Hebrón, manifestó su "desprecio" por la medida británica.

"Reino Unido ya intentó una vez impedir que colonizáramos la cuna de nuestra patria, y no podemos volver a hacerlo. Estamos decididos, Dios mediante, a seguir construyendo".

Anteriormente, Starmer dijo que Reino Unido "estaba hablando con otros socios sobre qué más podemos hacer, incluyendo cuestiones de sanciones", cuando se le preguntó qué medidas tomaría el Gobierno contra Israel.

"Mi firme creencia es que, cuando hacemos tomamos una medida, si somos capaces de hacerlo en compañía de otros países, es más fuerte que hacerlo por nuestra cuenta"

Gran Bretaña, al igual que otros países europeos, ha aumentado la presión sobre el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que ponga fin al bloqueo de la ayuda a Gaza, donde según expertos internacionales la hambruna es inminente.

El mes pasado, Londres suspendió las conversaciones de libre comercio con Israel por aplicar "políticas atroces" en la Cisjordania y Gaza ocupadas, convocó a su embajador y anunció nuevas sanciones contra los colonos de Cisjordania.

Israel comenzó su ofensiva en Gaza en respuesta al ataque dirigido por Hamás contra el sur de Israel en octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas, en su mayoría civiles, según los recuentos israelíes, y 251 personas fueron tomadas como rehenes en Gaza.

La campaña de Israel ha devastado gran parte de Gaza y ha matado a más de 54.000 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza.

Con información de Reuters