El CEO de Nvidia afirma que el auge de la inteligencia artificial está lejos de terminar

FOTO DE ARCHIVO. El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, asiste a la cumbre "Winning the AI Race" en Washington D.C., Estados Unidos

Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia , descartó el miércoles la preocupación por el fin del auge del gasto en chips de inteligencia artificial (IA) y pronosticó que las oportunidades se ampliarán hasta convertirse en un mercado multibillonario en los próximos cinco años.

Huang trató de tranquilizar a los inversores sacudidos por los indicios de desaceleración del crecimiento en el fabricante de chips en el centro del frenesí de inversión. Nvidia pronosticó a primera hora del día unos ingresos para el tercer trimestre que alcanzaban las estimaciones de los analistas, pero por debajo de las elevadas expectativas que han hecho subir el precio de sus acciones aproximadamente un tercio este año.

Las perspectivas alcistas del fundador y consejero delegado contrastan con los recientes signos de fatiga en los valores centrados en la IA y los comentarios de los líderes del sector sobre el entusiasmo exagerado de los inversores.

"Ha comenzado una nueva revolución industrial. La carrera de la inteligencia artificial está en marcha", afirma Huang. "Vemos entre 3 y 4 billones de dólares de gasto en infraestructuras de IA para finales de la década."

Empujando al alza las acciones del fabricante de chips están las expectativas de demanda de las grandes tecnológicas, los propietarios de centros de datos conocidos como hiperescaladores y China.

"Las megacapitalizaciones son las que impulsan gran parte del gasto en capital del que se beneficia Nvidia. Pero obviamente Nvidia sigue creciendo, es capaz de vender", dijo Matt Orton, jefe de soluciones de asesoramiento de Raymond James Investment Management.

"En todo caso, esto pone de relieve que hay mucha durabilidad en este negocio (de la IA). (...) Los negocios de estos hiperescaladores pueden seguir acelerándose y no se está viendo ningún tipo de señal de desaceleración que se refleje en los resultados de Nvidia."

Aunque las acciones de Nvidia han superado una subida de aproximadamente el 10% en el mercado en general , los valores orientados a la IA han mostrado signos de fatiga. El consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, hizo saltar las alarmas este mes al afirmar que los inversores podrían estar "sobreexcitados" con la IA.

El miércoles, Huang se mostró imperturbable.

"Cuanto más compras, más creces", dijo Huang, argumentando que los avances tecnológicos de Nvidia permiten a los clientes procesar cantidades cada vez mayores de datos mientras usan menos energía. "El rumor es: todo vendido."

