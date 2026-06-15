"Nefasto y deshumanizante": desde Formosa cruzaron a Milei por el ajuste en el empleo y los salarios

El diputado provincial de Formosa, Hugo Arrúa, cuestionó las políticas económicas implementadas por el presidente Javier Milei y aseguró que las consecuencias del ajuste nacional ya se reflejan en la pérdida de empleo, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores y la paralización de obras públicas que impactan directamente en la vida cotidiana de miles de familias.

En ese marco, el legislador formoseño calificó como “nefastas y deshumanizantes” las medidas impulsadas por el Gobierno nacional y advirtió sobre los efectos que, según indicó, provocan en los sectores con mayor situación de vulnerabilidad de la sociedad.

Desde la asunción de Milei, se perdieron alrededor de 206 mil puestos de trabajo registrados en el sector privado, con una fuerte incidencia en actividades como la industria y el comercio. A ello se suma el deterioro del poder de compra de los salarios: un informe elaborado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CONICET señaló que el Salario Mínimo, Vital y Móvil registra actualmente un poder adquisitivo inferior al que tenía durante la crisis de 2001 y acumula una caída real del 39,3% desde noviembre de 2023.

Para Arrúa, uno de los aspectos más visibles del ajuste nacional es la paralización de la obra pública, una decisión que, aseguró, genera consecuencias inmediatas en el empleo y en las economías locales. “Las consecuencias se ven de manera directa en la construcción, afectando a albañiles, electricistas, plomeros y muchos otros trabajadores, pero también repercute de forma indirecta en distintos sectores vinculados a la actividad económica”, sostuvo en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

El diputado también manifestó su preocupación por el estado de las rutas nacionales y afirmó que la falta de inversión en infraestructura vial genera riesgos para quienes transitan diariamente: “Las rutas nacionales se encuentran en condiciones lamentables, representando una gran inseguridad para las personas”.

En contraposición a la política del Gobierno nacional, Arrúa destacó la postura de la administración provincial encabezada por Gildo Insfrán y señaló que Formosa continúa sosteniendo políticas públicas pese a los recortes de recursos nacionales.

Según enumeró, la provincia debió afrontar la paralización de obras financiadas por Nación, la eliminación de la asistencia de las cajas alimentarias modalidad aborigen, la quita del incentivo docente y una reducción de aproximadamente el 30% en los fondos de coparticipación.

Formosa avanza con más de 130 obras activas

En un escenario marcado por la reducción de la inversión pública a nivel nacional, la provincia de Formosa continúa ejecutando obras con financiamiento propio. Según la administración provincial, el plan en marcha supera los 130 proyectos activos distribuidos entre infraestructura educativa, sanitaria, habitacional y de servicios esenciales como agua y saneamiento.

Desde el gobierno provincial se remarca que la continuidad de estas obras responde a una política sostenida de inversión pública, incluso en un contexto económico adverso, con recortes de transferencias nacionales iniciado en 2023, desde el inicio del gobierno de Javier Milei.