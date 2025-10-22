Electromovilidad y minería sustentable: cuál es la importancia del novedoso grafito encontrado en La Rioja

La empresa Integra Capital anunció el hallazgo de grafito en su proyecto Teo, ubicado en la provincia de La Rioja, marcando un hito para la minería argentina por tratarse de un mineral crítico a nivel global, con aplicaciones clave en la electromovilidad y las energías renovables. El descubrimiento fue anunciado durante la LME Week en Londres, el evento financiero más importante del mercado mundial de metales.

El grafito es considerado un recurso estratégico por su uso en la fabricación de baterías recargables, equipos electrónicos, compuestos de carbono, y en las industrias aeroespacial y nuclear. En el contexto actual, cobra aún más relevancia debido a las restricciones impuestas por China al suministro del mineral, en respuesta a las políticas arancelarias del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

El CEO de Integra Capital, Pablo Tarantini, explicó que las primeras muestras del mineral ya están siendo enviadas para su análisis de pureza y calidad, con el fin de determinar la magnitud del recurso. “Estamos en una etapa inicial de exploración, pero los resultados son muy alentadores. La zona con presencia de grafito es extensa, se extiende por unos 10 kilómetros lineales, y se trata de grafito escamoso, una de las variedades más valoradas por su facilidad de purificación industrial”, precisó en comunicación con medios locales.

El grafito fue incluido por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en la lista de minerales críticos para la economía y la seguridad nacional, dado su rol fundamental en la producción de baterías de ion-litio, pilares del desarrollo tecnológico y de la transición hacia la movilidad eléctrica.

Según los cálculos preliminares, el proyecto Teo podría avanzar el próximo año hacia una fase de perforación y estudios de factibilidad económica, de confirmarse la calidad del recurso. Tarantini estimó que la puesta en marcha de la producción podría concretarse en un plazo de tres años, con costos y tiempos significativamente menores que los de grandes proyectos metalíferos, como los de cobre.

El hallazgo refuerza la estrategia de diversificación de Integra Capital, que en los últimos tres años se posicionó como un actor clave en el sector minero argentino. La compañía ya opera dos minas de zinc y plomo, desarrolla proyectos de litio en distintas provincias y trabaja en iniciativas vinculadas a tierras raras. Con el descubrimiento de grafito, suma un nuevo mineral crítico a su cartera, fortaleciendo su presencia en los sectores más dinámicos de la transición energética.

La posible incorporación de La Rioja al mapa mundial del grafito representa una oportunidad económica para la provincia y para el país, que podría ingresar a un mercado concentrado en pocos productores. Además, podría atraer inversiones y fomentar el desarrollo de tecnología asociada a la electromovilidad, una de las tendencias más fuertes en la industria global.

En Argentina, la explotación de grafito tuvo antecedentes históricos en San Juan, aunque los proyectos quedaron abandonados hace décadas. Estudios recientes señalan que también existen recursos en Catamarca, Córdoba y San Luis, lo que abre la posibilidad de conformar un nuevo polo minero nacional vinculado a la revolución energética del siglo XXI.