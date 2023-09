Una luz potente se vio por unos segundos en el cielo de Bariloche y estiman que fue un meteorito

Una potente luz iluminó por unos segundos el cielo de la ciudad de Bariloche poco después de la medianoche, un fenómeno que pudo verse hasta Villa La Angostura y en áreas aledañas a Chile y especialistas aseguraron que pudo tratarse de un meteorito.

Luis Donoso, geofísico sismólogo, profesor de Geofísica de la Universidad del Desarrollo de Chile y miembro de la Seismological Society of America, dijo luego de que ocurriera el fenómeno que "pocas veces se puede ver el destello de un meteoro, meteorito en una imagen satelital, como el que hace pocos minutos se está informando desde Bariloche Puerto Montt y Puerto Varas, y allí está !!! ", en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

Según testimonios en redes sociales la potente luz que se vio en el cielo a las 00.36 de este sábado fue acompañada por un fuerte estruendo.

Guillermo Abramson, doctor en Física y aficionado a la astronomía, aseguró que pudo tratarse de un meteoro.

"Son pequeños asteroides (rocas en órbita alrededor del sol) que entran en la atmósfera terrestre y se calientan hasta desintegrarse; típicamente pasan por encima de los 30 kilómetros de altura, así que aunque parezca que cayó cerca, puede ser muy lejos. Las piedritas que sobreviven al calor y llegan a tierra, si es que llega alguna, son los meteoritos, describió en la misma red social.

Por su parte, la Red Geo científica de Chile, publicó: "A las 00:36 horas se reportó el paso de un asteroide no catalogado que se observó en distintas localidades de Chile y Argentina (Bariloche, San Martín de Los Andes, Puerto Montt, Puerto Varas, etc). El fenómeno también pudo ser visto en satélites, no hay reporte de impacto".

En tanto, la subsecretaria de Protección Civil de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Patricia Díaz, dijo a Télam que "por lo que pudimos observar se trata de un meteorito, que ingresó y se desintegró en la atmosfera".

"En ese momento produce un destello de tonalidad verde y una luminosidad muy potente, produciendo un sonido que es similar a cuando un avión rompe la barrera del sonido", detalló.

Con información de Télam