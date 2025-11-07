Inclusión y diversidad: La Rioja se prepara para la 16° Marcha del Orgullo bajo el lema “Frente en defensa de la democracia”

La Rioja se prepara para vivir una nueva edición de la Marcha del Orgullo, que este año cumple su 16° aniversario y se desarrollará bajo el lema "Frente en defensa de la democracia". La convocatoria, impulsada por la Asamblea Diversa La Rioja, busca consolidar un espacio de expresión, inclusión y celebración en defensa de la igualdad y los derechos humanos.

La concentración será en la capital el sábado 8 de noviembre a las 18, en la Plaza 25 de Mayo, mientras que la marcha partirá a las 19 horas y recorrerá las principales calles del centro capitalino. A las 20hs se leerá el documento central y luego se presentarán artistas invitados para cerrar la jornada con música y performances.

Una marcha con un contexto nacional complicado

Desde la organización, remarcaron que esta edición tiene un fuerte contenido político y social: "Este año la consigna apunta a reafirmar los valores democráticos y los derechos conquistados por los colectivos LGBTIQ+, en un contexto nacional en el que muchas de esas políticas se ven amenazadas o desfinanciadas", señalaron en sus redes sociales desde la Asamblea Diversa. Asimismo, convocaron a toda la comunidad a participar de la movilización "como comunidad, en los tiempos que corren, es importante estar unidos y organizados".

A lo largo de sus 16 ediciones, la Marcha del Orgullo en La Rioja se logró consolidar como una manifestación de visibilidad, resistencia y celebración, que reúne a organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y culturales, comprometidas con la promoción de una sociedad más igualitaria, libre y respetuosa de todas las identidades.

Derechos humanos; el norte de la educación riojana

En respuesta directa a lo que se ha calificado como el "avance del negacionismo nacional", impulsado por los discursos del Gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, la provincia de La Rioja refuerza activamente sus políticas de Memoria, Verdad y Justicia en las aulas. Esta gestión provincial se materializa a través de jornadas de reflexión y producción didáctica organizadas por la Secretaría de Derechos Humanos y el Espacio Provincial de la Memoria.

Las actividades, enmarcadas en el Día de la Identidad, involucraron a estudiantes y docentes de colegios como el Provincial N°12 “Victoria Romero” y la Escuela Polivalente de Arte, que abordaron la importancia del derecho a la identidad desde una perspectiva histórica y crítica. Esta iniciativa forma parte del Programa de Educación en Memoria y Derechos Humanos, creado por la Ley Provincial N°10.634/2024, y se articula con el Ministerio de Educación para fortalecer el trabajo pedagógico.

Se proyectó el documental La Lucha por el Derecho a la Identidad, seguido de conversatorios y talleres-debate. Un punto central fue la participación de referentes como Sandra Ballesteros, quien expuso sobre la Ley de búsqueda de identidad biológica, y la ex presa política Ada Maza, cuyo testimonio sobre su detención ilegal durante la última dictadura.