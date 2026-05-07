Lula visita a Trump en Washington con el objetivo de evitar nuevos aranceles comerciales

FOTO DE ARCHIVO: El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla durante la ceremonia de inauguración del pabellón de Brasil en la Hannover Messe, en Hanóver, Alemania

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitará la Casa Blanca el jueves con el objetivo de reactivar lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el año ‌pasado su "excelente química", evitar nuevos aranceles y ‌mostrar disposición para negociar acuerdos sobre minerales críticos y crimen organizado, dijeron a Reuters tres personas cercanas al presidente brasileño.

"No sabemos si la visita ayudará", dijo a Reuters un funcionario brasileño involucrado en la organización de la reunión. "Pero es más probable que ayude que no hacer nada".

El año pasado, Trump impuso aranceles del 50% a productos brasileños, entre los más altos aplicados a cualquier importación de Estados Unidos, acusando al país de promover una cacería de brujas contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien más tarde fue condenado por atentar contra la democracia.

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Posteriormente, ​Trump retiró la mayoría de esos ⁠gravámenes, incluidos los aplicados a la carne de res y al café de Brasil, al menos en ‌parte para ayudar a contener el alza de los precios de los alimentos en Estados ⁠Unidos. En febrero, la Corte Suprema estadounidense anuló los aranceles ⁠globales que había impuesto bajo una ley de emergencias nacionales, eliminando muchos de los gravámenes que aún quedaban.

Los productos brasileños todavía enfrentan un arancel adicional del 10% que vence en julio. Pero, en las últimas semanas, Brasil ha ⁠visto señales de que sus exportaciones podrían verse afectadas por nuevos aranceles vinculados a una investigación ​bajo la Sección 301 sobre prácticas comerciales desleales.

Las tensiones persisten en torno al ‌comercio digital —ya que Brasil ha bloqueado la renovación, respaldada ‌por Estados Unidos, de una moratoria arancelaria de la Organización Mundial del Comercio sobre el comercio electrónico— ⁠y por los altos aranceles brasileños sobre algunos bienes, incluido el etanol.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos también alegó el mes pasado que casi la mitad de las exportaciones madereras de Brasil provienen de fuentes ilegales, algo que el Gobierno de Lula niega, argumentando que ha reducido las tasas de deforestación a niveles históricamente ​bajos.

Funcionarios brasileños se ‌alarmaron ante la posibilidad de una nueva ola de aranceles durante una reunión hace dos semanas con funcionarios del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Según personas presentes en las conversaciones, los funcionarios estadounidenses hicieron pocas preguntas, lo que reforzó la percepción de que la investigación buscaba justificar aranceles más que resolver cuestiones comerciales.

"Lo que están haciendo es construir un caso, aunque carezca de fundamento, ⁠para justificar la posterior adopción de aranceles", dijo un funcionario brasileño.

MINERALES CRÍTICOS

Un deshielo comenzó el septiembre pasado, durante la Asamblea General de la ONU, cuando Trump hizo el comentario sobre la "química", en parte reconociendo las vastas reservas de minerales críticos de Brasil, dijo Monica de Bolle, economista brasileña y miembro del Peterson Institute of International Economics.

Es probable que el deseo del Gobierno de Trump de construir una cadena de suministro de tierras raras necesarias para la manufactura de alta tecnología mantenga en marcha la reunión con Lula, afirmó.

"Por parte de Estados Unidos, están buscando algún tipo de acuerdo —sea cual ‌sea— sobre minerales críticos y tierras raras con Brasil", dijo De Bolle. "Estados Unidos realmente necesita algo de Lula".

El Gobierno de Lula no espera que se concrete un acuerdo sobre minerales críticos, dijeron a Reuters personas cercanas al presidente, porque los funcionarios tuvieron dificultades incluso para ponerse de acuerdo sobre un memorando básico de entendimiento.

Brasil insiste en que los minerales sean procesados internamente, mientras que Estados Unidos quiere un mecanismo de precio mínimo para impedir que China use su ‌poder de mercado para desplazar a los productores occidentales con precios más bajos. Las conversaciones siguen siendo vagas, sin proyecciones sobre inversiones, producción ni plazos.

Las inversiones estadounidenses, en particular la adquisición por 2.800 millones de dólares por parte de USA ‌Rare Earth de las operaciones ⁠de minería de tierras raras de Serra Verde, avanzan sin un marco regulatorio claro, lo que genera preocupación en Brasil.

Aun así, tanto Trump como Lula tienen interés en mostrar que ​pueden trabajar juntos, por lo que incluso un marco general poco definido podría presentarse como una victoria.

"En realidad, el listón está bastante bajo para ambos", dijo Bolle.

Con información de Reuters