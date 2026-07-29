Lula aventaja a Flavio Bolsonaro en una posible segunda vuelta en Brasil, muestra sondeo

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula ‌da Silva, ‌lideraría una posible segunda vuelta en las elecciones presidenciales de octubre frente al senador opositor Flavio Bolsonaro, reveló el miércoles una encuesta ​de AtlasIntel/Bloomberg.

Según ⁠la encuesta, Lula obtendría ‌el 49,2% de los ⁠votos en una ⁠segunda vuelta, frente al 42,9% de Flavio Bolsonaro, hijo del ⁠expresidente Jair Bolsonaro. En ​junio, Lula contaba ‌con el 48,8% ‌de los votos, frente ⁠al 42,3% de Bolsonaro.

• Los votantes indecisos y aquellos que tienen intención de ​votar ‌en blanco o nulo se redujeron al 7,9%, frente al 8,9% registrado en junio.

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• En ⁠un escenario de primera vuelta, Lula lidera con un 44,9% de los votos, seguido del senador Bolsonaro con un 35,8%, Renan Santos con un ‌7,8%, Ronaldo Caiado con un 3,1% y Romeu Zema con un 2,8%.

• La encuesta se realizó entre el 22 ‌y el 27 de julio a 5.021 personas; tiene un ‌margen de ⁠error de un punto porcentual en cualquier ​dirección.

Con información de Reuters