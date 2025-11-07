Basterra cuestionó a la oposición formoseña y aseguró que el pedido de intervención es porque "no pueden ganar en las urnas"

El diputado nacional por Unión por la Patria (UP) de Formosa, Luis Basterra, cuestionó a los dirigentes opositores que impulsan la intervención federal de la provincia y defendió la legitimidad institucional del gobierno de Gildo Insfrán, al asegurar que “en Formosa hay división de poderes, mandatos periódicos y plena vigencia de las instituciones”, y consideró que los reclamos opositores representan “una muestra más de desconocimiento del sistema federal argentino”.

Basterra respondió especialmente a los cuestionamientos del senador libertario Francisco Paoltroni, quien había puesto en duda la validez de la reforma constitucional provincial. “Una vez más, muestra su certificado de ignorancia. Pretende dictar cátedra sobre institucionalidad sin entender las leyes básicas que rigen al país. Frente a la falta de argumentos, recurre al show mediático. Pero los gritos no reemplazan los hechos”, lanzó el diputado.

El referente de UP explicó que la intervención federal “no es un juguete político, sino un recurso extremo” que la Constitución Nacional prevé “para casos en que se viola el sistema republicano o federal”. En ese sentido, enfatizó: “Nada de eso ocurre en Formosa. Acá la democracia funciona, aunque a algunos les incomode que funcione a pesar de ellos”.

Sobre la reforma constitucional formoseña, Basterra sostuvo que fue un proceso “transparente y con participación de todos los sectores, incluida la oposición”. Aclaró que fue aprobada “por amplia mayoría, con una sola reserva puntual del Radicalismo”, y remarcó que “no hubo imposición ni atropello, sino debate y consenso”. “¿Dónde está entonces la dictadura que denuncian? En sus discursos, no en la realidad”, ironizó.

El diputado cuestionó además la “doble vara” de los sectores opositores que critican las reformas impulsadas por el oficialismo provincial. “Es hipocresía en estado puro. Los mismos artículos que hoy se cuestionan pueden encontrarse casi calcados en las Constituciones de Jujuy o La Rioja. Pero cuando los incluyen ellos, es modernización institucional. Cuando lo hace Formosa, es autoritarismo”, denunció.

Basterra apuntó también al trasfondo político de los pedidos de intervención: “La verdad es simple: no pueden ganar en las urnas y buscan que los designen desde Buenos Aires. Piden intervención federal porque no logran intervención popular. Ese es el síntoma más claro de su derrota política”.

Por último, el legislador reafirmó la autonomía y la voluntad popular de los formoseños: “En Formosa, el pueblo elige. Y elige seguir un proyecto que piensa por y para los formoseños. Eso es lo que realmente molesta: que Formosa decida su destino sin tutelajes ni permisos. Lo que irrita no es la Constitución, lo que irrita es la autonomía”.