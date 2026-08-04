Los incendios remiten en Grecia y la gente regresa a sus hogares devastados

Vista de una casa incendiada en Psatha, Grecia

Por Stelios Misinas , Louisa Gouliamaki, Vania ​Turner y Angelos Tsatsis

PSATHA, Grecia, 4 ago (Reuters) - Los incendios estaban remitiendo en Grecia este martes, aunque cientos de bomberos permanecían en alerta ‌ante los continuos rebrotes al ‌noroeste de Atenas, donde las escarpadas colinas y los cañones dificultaban los esfuerzos por contener por completo un incendio que ha arrasado viviendas y calcinado bosques, tierras de cultivo y olivares.

Los equipos locales, apoyados por aviones cisterna y refuerzos procedentes de Rumanía y Francia, operaban en tres frentes al oeste de Atenas, en el golfo de Corinto, apagando las llamas que ardían con ​fuerza desde el viernes.

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Los ⁠fuertes vientos secos que soplaban desde el mar Egeo, conocidos como ‌meltemi, habían complicado sus esfuerzos, ya que los aviones cisterna ⁠no podían operar en algunos momentos, según las ⁠autoridades.

"Estamos hablando de un incendio en el que no tuvimos ningún avión a nuestra disposición durante 30 horas seguidas, lo que nos causó muchas dificultades", ⁠dijo el portavoz adjunto del cuerpo de bomberos, Ioannis Artopoios, a ​la cadena pública ERT.

En la localidad costera de Porto ‌Germeno, a unos 60 kilómetros al noroeste de ‌Atenas, Vivi Gialia, de 45 años, contemplaba los restos de la ⁠casa de sus padres y el paisaje devastado por el fuego donde había pasado los veranos de su infancia.

"Es como si me hubieran arrancado el corazón", dijo a Reuters.

Europa se ha visto asolada por incendios este verano ​tras un periodo ‌de olas de calor sin precedentes y escasas precipitaciones, unas condiciones que, según muchos científicos, se han visto agravadas por el cambio climático provocado por el ser humano.

Francia y España se han visto especialmente afectadas, aunque los enormes incendios que asolaban ambos países ⁠remitieron durante el fin de semana, lo que supuso un respiro. Grecia, conocida por ser una zona propensa a los incendios, había disfrutado hasta ahora de un verano relativamente tranquilo.

Dos tripulantes de un helicóptero de extinción de incendios fallecieron el domingo cerca de la localidad costera de Psatha, a unos 40 kilómetros de Atenas, tras un choque en el aire con un segundo helicóptero, cuyos dos tripulantes sobrevivieron. ‌Las circunstancias del accidente, en el que se vieron implicados helicópteros Bell matriculados en EEUU, estaban siendo investigadas por la Administración Federal de Aviación de EEUU, según las autoridades griegas.

En Porto Germeno, los pequeños altares religiosos, omnipresentes en muchos hogares griegos, seguían en pie a los lados de las carreteras o a la ‌entrada de una casa calcinada. En una vivienda, una mujer intentaba barrer los azulejos rotos en una habitación a oscuras; su puerta de entrada de acero estaba ‌ennegrecida por las llamas.

"Era ⁠un lugar precioso, pasábamos aquí los veranos. Hemos vivido momentos felices aquí, y ya no queda nada", dijo Gialia, criticando ​lo que, según ella, fue una respuesta lenta por parte de los bomberos.

(Reporte adicional de Deborah Kyvrikosaios, Lefteris Papadimas, Angeliki Koutantou y Renee Maltezou; redacción de Michele Kambas; edición de Andrei Khalip; edición en español de María Bayarri Cárdenas)