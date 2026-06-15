El Gobierno de Formosa sumará capacitación y nuevos protocolos para asistir a víctimas de trata de personas

Formosa se incorporó formalmente al Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas, una iniciativa que permitirá fortalecer la asistencia, la capacitación de equipos técnicos y la aplicación de protocolos unificados para la protección de personas afectadas por este delito.

El acuerdo fue firmado este jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel González, quien se desempeña como referente jurisdiccional en materia de asistencia a víctimas de trata. También participaron del encuentro el subsecretario de Política Criminal, Emiliano Méndez Ortiz, y el director nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y CABA, Martín Cardone.

Con esta incorporación, la provincia podrá profundizar el trabajo articulado con los organismos nacionales encargados de abordar los casos de trata de personas, facilitando la derivación, el seguimiento y la implementación de herramientas de asistencia integral para las víctimas.

Desde el Ministerio de Gobierno de Formosa señalaron que la adhesión al programa se enmarca en una política sostenida de protección de derechos y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad. “Como es política de Estado, Formosa continuará en el ámbito provincial las acciones previstas por el programa para el abordaje de los casos”, indicaron desde la cartera provincial a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

El convenio contempla, además de asistencia técnica y capacitación especializada por parte del Estado nacional, mecanismos orientados a fortalecer la restitución de derechos de las víctimas, incluyendo herramientas de acompañamiento social y apoyo económico para facilitar su proceso de recuperación, autonomía e inclusión laboral.

La trata de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos, ya que implica la captación, traslado o explotación de personas mediante engaño, violencia o abuso de situaciones de vulnerabilidad. En ese sentido, la incorporación de Formosa al programa nacional busca consolidar una red de intervención coordinada entre Nación y provincia para mejorar la respuesta institucional frente a estos casos.

Una política de Estado

En el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa se desarrolló una nueva Mesa Interinstitucional de Intervención Directa en casos de Trata y Explotación de Personas, un espacio de trabajo impulsado por la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, del Ministerio de Seguridad Nacional, en articulación con el Gobierno provincial.

La actividad reunió a representantes de organismos nacionales y provinciales, integrantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial, miembros de la Fiscalía Federal, del Ministerio Público Fiscal, fuerzas de seguridad federales y efectivos de la Policía de Formosa, con el objetivo de profundizar la coordinación institucional para el abordaje de delitos vinculados a la trata y explotación de personas.

Durante la jornada se analizaron mecanismos de intervención, prevención y asistencia integral a víctimas, además de estrategias de trabajo conjunto entre las distintas áreas que intervienen ante situaciones de explotación laboral, sexual o apropiación ilegal de menores.

En ese marco, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, destacó la importancia de sostener una articulación permanente entre Nación y provincias para enfrentar este tipo de delitos complejos. "El delito de trata es una cuestión de carácter federal, pero es necesaria la participación de las provincias para atender este fenómeno de una manera integral", señaló el funcionario.

Asimismo, explicó que la problemática involucra múltiples dimensiones sociales, judiciales y sanitarias, por lo que requiere respuestas coordinadas entre distintos organismos del Estado. González remarcó además que en Formosa existe un "firme compromiso" institucional para intervenir ante este tipo de situaciones y aseguró que el Ministerio a su cargo mantiene una articulación permanente con el Estado nacional.