La imagen mundial de EEUU con Trump es peor que la de Rusia, según un estudio

FOTO DE ARCHIVO: Vista general del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., EEUU

​La percepción global de Estados Unidos se ha deteriorado por segundo año consecutivo y ahora es peor que la de ‌Rusia, según reveló un estudio ‌anual sobre democracia publicado el viernes, en un contexto en el que las políticas del presidente estadounidense Donald Trump siguen ejerciendo una fuerte presión sobre la alianza de la OTAN.

La Fundación Alianza de las Democracias, con sede en Dinamarca, que encargó la encuesta, señaló que Estados Unidos fue también el país mencionado con mayor frecuencia ​en respuesta a ⁠cuál representaba la mayor amenaza para el mundo, después de Rusia ‌e Israel. La encuesta no entró en detalles sobre ⁠los criterios utilizados, pero la Alianza ⁠afirma que su objetivo es defender y promover los valores democráticos.

"El rápido deterioro de la imagen de Estados Unidos en todo el mundo ⁠es triste, pero no sorprendente", dijo el fundador de la ​alianza y exsecretario general de la OTAN, Anders ‌Fogh Rasmussen.

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"La política exterior de EEUU ‌en los últimos 18 meses ha, entre otras cosas, puesto ⁠en tela de juicio la relación transatlántica, impuesto aranceles generalizados y amenazado con invadir el territorio de un aliado de la OTAN", añadió.

Los aranceles de Trump, sus repetidas amenazas de controlar Groenlandia, ​miembro de la ‌OTAN a través de Dinamarca, el recorte de la ayuda estadounidense a Ucrania, así como la guerra de EEUU e Israel contra Irán y el consiguiente repunte de los precios del petróleo, han perturbado profundamente las relaciones transatlánticas.

Indignado ⁠porque los países europeos se han negado a enviar sus armadas para abrir el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo mundial tras el inicio de la guerra aérea contra Irán, Trump dijo en abril que se planteaba retirarse de la OTAN, lo que debilitaría aún más la alianza.

La encuesta del Índice de Percepción de la Democracia, que clasifica la ‌percepción de los países del -100% al +100%, mostró que la percepción neta de EEUU había pasado del +22% hace dos años al -16%, situándose por detrás de Rusia, con un -11%, y de China, con un +7%. No se proporcionó ninguna razón que explicara la percepción positiva sobre China.

La empresa de sondeos ‌Nira Data hizo la encuesta entre el 19 de marzo y el 21 de abril, basándose en más de 94.000 encuestados de 98 países. Las ‌percepciones de los ⁠países se midieron en una muestra de 46.600 encuestados de 85 países.

El informe se publicó antes de ​la Cumbre de la Democracia de Copenhague, que tendrá lugar el 12 de mayo.

Con información de Reuters