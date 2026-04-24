La guerra en Irán deja a los marineros varados en el golfo Pérsico

Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz

​Ankit Yadav, un marinero de la India, lleva unas dos semanas y media atrapado en un barco en un puerto interior iraní, sobreviviendo junto ‌a sus tres compañeros con raciones ‌limitadas de tomates y patatas.

Es uno de los miles de marineros de la India y otros países que se encuentran varados en el estrecho de Ormuz y sus alrededores, ya que la guerra en Irán ha interrumpido el comercio en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo.

Ankit, de unos treinta años, se encontraba en un pequeño buque que transportaba acero y hacía la ruta entre Irán, ​Kuwait y Omán, y ⁠dijo que podría haber abandonado la zona de conflicto si el buque hubiese ‌recibido permiso para navegar hasta Omán y luego ser repatriado ⁠a la India, pero eso no sucedió debido ⁠al bloqueo impuesto por la Armada de los Estados Unidos.

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"La compañía naviera para la que trabajo no está dispuesta a darnos el visto bueno porque no quiere pagar ⁠los precios más altos de los billetes de avión, y nosotros no ​podemos permitírnoslos por nuestra cuenta. La única salida es ‌la ayuda del Gobierno", declaró a Reuters ‌por teléfono.

Salman Siddiqui, otro marinero indio, también se encuentra en un puerto iraní ⁠a bordo de un buque de carga con bandera de las Comoras que se dirigía a Omán desde Irán.

"Lo único que hacemos aquí es planear cómo pasar la noche y rezar a Dios para que no nos alcance un ataque", ​dijo Siddiqui, hablando ‌con Reuters desde el buque que se encuentra actualmente atracado en Khorramshahr.

"Es un alivio que haya un alto el fuego y que no oigamos tantas explosiones como antes", dijo a Reuters por teléfono.

"DA MIEDO VER VOLAR LOS PROYECTILES"

La India se encuentra entre los tres principales proveedores mundiales ⁠de marineros, con una plantilla de más de 300.000 personas. Los ataques a los buques han suscitado preocupaciones de seguridad entre los marineros, que no están dispuestos a volver al mar.

"Hemos oído más de 100 explosiones. Da miedo ver los proyectiles volando y explotando muy cerca de tu barco", dijo Siddiqui.

Surindra Kumar Chaurasia fue uno de los afortunados que fueron repatriados a la India. Se encontraba en un buque cerca del puerto ‌de Sharjah junto con otros 20 tripulantes, a la espera de la autorización para cargar urea, cuando estalló el conflicto.

"Estuvimos varados en el Golfo Pérsico durante unos cuatro días, y luego nuestra compañía naviera logró negociar con Irán un paso seguro. Mientras estábamos varados, vimos barcos siendo atacados por drones, mensajes de advertencia del Cuerpo de la ‌Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) por radio VHF, aviones de combate y más", dijo Chaurasia.

Su capitán recibió una ruta del CGRI y navegaron cerca de aguas iraníes y omaníes porque había minas ‌marinas al otro lado, ⁠explicó.

El Ministerio de Transporte Marítimo de la India ha facilitado la repatriación de unos 2.680 marineros indios desde el estallido del conflicto. ​Tres marineros indios han perdido la vida a causa de la guerra en curso y, el 18 de abril, dos buques con pabellón indio fueron atacados por el CGRI mientras intentaban transitar por el estrecho de Ormuz.

(Saurabh Sharma; edición de Sharon Singleton)