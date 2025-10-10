La Rioja lanza Talento Joven, el certamen artístico que busca potenciar la creatividad y el talento juvenil

La Secretaría de Juventudes del Gobierno de La Rioja anunció el lanzamiento de Talento Joven, un certamen artístico que busca promover la música, la danza y las artes escénicas entre jóvenes de toda la provincia, ofreciendo un espacio para la expresión, la formación y el desarrollo cultural.

El evento se realizará el sábado 18 de octubre en el Parque de las Juventudes, y estará destinado a participantes de entre 13 y 30 años, quienes podrán presentarse de forma individual o grupal. Las categorías incluirán propuestas de música, danza y artes escénicas, con el objetivo de visibilizar el talento local y fortalecer la identidad cultural riojana.

La iniciativa surge como una alternativa provincial ante la imposibilidad de realizar la 30ª edición del Festival Nacional Septiembre Joven, suspendido por los recortes de financiamiento del Gobierno nacional. Frente a ese contexto, la gestión provincial decidió priorizar el pago de salarios y, al mismo tiempo, mantener viva la promoción de la cultura joven a través de este nuevo formato.

Desde la Secretaría de Juventudes se destacó que “Talento Joven es una decisión política: la cultura no se puede desplazar ni reducir como una vaga prioridad. Cuando todo se recorta, sostener la cultura es también sostener la identidad, el trabajo y la esperanza”.

El certamen tendrá inscripciones abiertas del 3 al 13 de octubre, tanto de manera online como presencial en la sede de la Secretaría (Santiago del Estero 369). Las presentaciones podrán durar hasta 5 minutos, con un máximo de 10 músicos o 15 bailarines por grupo. El jurado evaluará técnica, interpretación, creatividad, puesta escénica y propuesta artística.

Los ganadores serán anunciados el mismo día del evento, y los premios se entregarán en un plazo de 30 días hábiles. La organización proporcionará el equipamiento técnico necesario con entrada libre y gratuita. “Talento Joven” se propone como una política pública que defiende el acceso a la cultura y genera un espacio donde los artistas emergentes puedan expresarse, crecer y encontrarse con la comunidad.

Una provincia comprometida con las juventudes

La Legislatura riojana sancionó la Ley de Promoción Integral de Juventudes, una normativa destinada a fortalecer las políticas públicas orientadas a la población joven, con el objetivo de garantizar mayores oportunidades de inclusión, participación social y acceso a derechos fundamentales. La iniciativa busca proporcionar herramientas concretas que faciliten la realización de proyectos de vida, promoviendo la integración social y el acceso equitativo a la educación, la cultura, el empleo y el desarrollo comunitario.

Al respecto, la diputada provincial Lourdes Ortíz expresó a través de sus redes sociales: “La Rioja tiene Ley de Promoción Integral de Juventudes. Hoy nuestra Legislatura aprobó una Ley que garantiza derechos, participación e inclusión para nuestras juventudes. Porque creemos en una sociedad justa y solidaria, donde cada joven tenga herramientas para desarrollar su proyecto de vida".

"Integración e igualdad de oportunidades reales: eso es lo que se defiende para construir un futuro mejor para todos. ¡Las juventudes no son el futuro, son el presente que transformamos juntos!", aseguró la funcionaria. Con esta nueva ley, La Rioja remarca el compromiso que tiene la política pública del gobernador Ricardo Quintela con la juventud, además de promover políticas inclusivas que buscan reconocer a los jóvenes no solo como actores del futuro, sino como protagonistas activos en la transformación social de la provincia.