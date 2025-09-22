Los estibadores de Génova se declaran en huelga mientras los sindicatos italianos protestan contra Israel

Los estudiantes se reúnen para una manifestación, mientras los estibadores participan en una huelga cerca del puerto de Génova como parte de una protesta nacional "Bloqueemos todo", con activistas que piden el cese de los envíos de armas a Israel, en

p (Reuters) -Los estibadores en huelga bloquearon el lunes las carreteras de acceso al puerto de Génova, en el norte de Italia, como parte de las protestas contra la ofensiva israelí en Gaza.

Los servicios de transporte también sufrieron interrupciones y varias escuelas de toda Italia cerraron tras las huelgas convocadas por un grupo de sindicatos en solidaridad con el pueblo palestino.

En Génova, en el noroeste de Italia, algunos manifestantes ondearon la bandera palestina durante concentraciones a primera hora de la mañana en torno al puerto. Más abajo, en la ciudad toscana de Livorno, una entrada al puerto fue bloqueada por trabajadores que protestaban.

Los estibadores italianos afirman que pretenden impedir que Italia se utilice como punto de escala para el transporte de armas y otros suministros a Israel, que está librando una guerra contra Hamás en Gaza.

"El pueblo palestino sigue dándonos otra lección de dignidad y resistencia", declaró Ricky, manifestante en Génova del Colectivo Autónomo de Trabajadores Portuarios.

"Aprendemos de ellos e intentamos poner de nuestra parte", añadió.

El lunes estaban previstas manifestaciones en muchas ciudades italianas.

Los trenes regionales con destino a Roma sufrieron retrasos y cancelaciones debido a las huelgas, pero el metro funcionó con normalidad. La mayoría de las líneas de metro de Milán, la capital financiera de Italia, también funcionaron.

Las compañías aéreas no se vieron afectadas.

El Gobierno italiano de derechas de la primera ministra Giorgia Meloni es un defensor tradicional de Israel dentro de Europa, pero en los últimos meses ha crecido el malestar dentro de la coalición por la implacable campaña militar en Gaza.

El ministro de Transportes, Matteo Salvini, restó importancia al impacto de las protestas que, según él, habían sido organizadas por un grupo sindical de extrema izquierda.

Con información de Reuters