UNICEF dice que Israel bloquea un millón de jeringas necesarias para vacunar a los niños en Gaza

FOTO DE ARCHIVO. Palestinos transportan suministros de ayuda que ingresaron a Gaza, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, en Zawaida, en el centro de la Franja de Gaza

nov (Reuters) -UNICEF dijo el martes que Israel está impidiendo la entrada en Gaza de artículos esenciales, como jeringuillas para vacunar a los niños y biberones para leche maternizada, lo que impide a las agencias de ayuda humanitaria llegar a las personas necesitadas en el territorio devastado por la guerra.

Mientras UNICEF emprende una campaña de vacunación infantil masiva con un frágil alto el fuego en vigor, ha declarado que se enfrenta a graves dificultades para hacer llegar a Gaza 1,6 millones de jeringuillas y frigoríficos alimentados por energía solar para almacenar viales de vacunas. Las jeringuillas llevan esperando el despacho de aduanas desde agosto, según UNICEF.

"Tanto las jeringuillas como los frigoríficos son considerados de doble uso por Israel y nos está resultando muy difícil conseguir que pasen los controles e inspecciones, aunque son urgentes", dijo Ricardo Pires, portavoz de UNICEF.

Por "doble uso" se entienden los artículos que Israel considera que pueden tener aplicaciones tanto militares como civiles.

COGAT, el brazo del ejército israelí que supervisa los flujos de ayuda a Gaza, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Anteriormente había declarado que no limitaba la entrada de alimentos, agua, suministros médicos y artículos de refugio. También ha acusado a Hamás de robar suministros humanitarios, acusaciones que el grupo miliciano palestino niega.

UNICEF puso en marcha el domingo la primera de las tres rondas de inmunizaciones de recuperación para llegar a más de 40.000 niños menores de tres años que no recibieron las vacunas rutinarias contra la polio, el sarampión y la neumonía, tras dos años de guerra en Gaza.

El primer día de la campaña se vacunó a más de 2.400 niños.

"La campaña de vacunación ha comenzado, pero nos quedan dos rondas, y para ello necesitamos más suministros", dijo Pires.

UNICEF dijo que está llegando más ayuda humanitaria a Gaza, pero que las autoridades israelíes siguen denegando la entrada de algunos artículos esenciales, entre ellos 938.000 botellas de leche de fórmula lista para el consumo y repuestos para camiones cisterna.

"Se trata de casi un millón de biberones que podrían llegar a los niños que sufren diferentes niveles de desnutrición", dijo Pires en una rueda de prensa en Ginebra.

La tregua del 10 de octubre debía desencadenar una oleada masiva de ayuda en todo el enclave, pero los organismos de socorro han afirmado en repetidas ocasiones que no llega suficiente para satisfacer las necesidades de una población de dos millones de personas, en su mayoría desplazada y desnutrida.

Con información de Reuters