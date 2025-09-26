Los países donantes proporcionan ayuda financiera de emergencia a la Autoridad Palestina, según Noruega

p (Reuters) -Un grupo de países que proporcionan ayuda financiera a la Autoridad Palestina ha acordado un paquete de emergencia que incrementa el apoyo, según informó el viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega.
Arabia Saudí, España, Reino Unido, Japón y Francia se encuentran entre las naciones que apoyan la iniciativa denominada Coalición de Emergencia para la Sostenibilidad Financiera de la Autoridad Palestina.
No estaba inmediatamente claro a cuánto ascendería la financiación de la iniciativa.
El Gobierno noruego dijo que su contribución era de 40 millones de coronas noruegas (4,0 millones de dólares).
"Esta coalición se creó en respuesta a la crisis financiera urgente y sin precedentes a la que se enfrenta la Autoridad Palestina", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.
El objetivo inmediato era estabilizar las finanzas de la AP y preservar su capacidad para gobernar, prestar servicios esenciales y mantener la seguridad, añadió.
Los países participantes en el plan también pidieron a Israel que liberara los fondos que, según ellos, pertenecen a la Autoridad Palestina.
Noruega ha presidido durante décadas el grupo internacional de donantes a los palestinos conocido como Comité de Enlace Ad Hoc.
(1 dólar = 10,0224 coronas noruegas)
Con información de Reuters