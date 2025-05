La flota de ambulancias de Gaza se reduce a un tercio, dice la Media Luna Roja Palestina

Foto del miércoles de un camión con ayuda llegando a Gaza desde Israel

El jefe de la Media Luna Roja Palestina dijo el jueves que sus operaciones en Gaza podrían detenerse en cuestión de días ante la falta de suministros y que su flota de ambulancias funcionaba sólo a un tercio de su capacidad debido a la escasez de combustible.

La harina y otras ayudas comenzaron a llegar a algunas de las zonas más vulnerables de Gaza el jueves, después de que Israel permitió el paso de algunos camiones, pero ni de lejos lo suficiente como para compensar la escasez causada por el bloqueo israelí, que dura ya 11 semanas, según funcionarios palestinos.

Israel informó que había dejado pasar 100 camiones con alimentos para bebés y material médico el miércoles, dos días después de anunciar su primera relajación del bloqueo ante la creciente presión internacional por las advertencias de hambruna en Gaza.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

A la pregunta de cuánto tiempo podría seguir operando su organización en Gaza, el presidente de la Media Luna Roja Palestina, Younis Al-Khatib, dijo a la prensa en Ginebra: "Es cuestión de tiempo. Podrían ser días".

"Nos estamos quedando sin combustible. La capacidad de las ambulancias con las que trabajamos ahora es de un tercio", añadió, señalando que sus ambulancias que funcionan con gasolina ya se habían detenido, pero que tenía algunas que funcionaban con energía solar proporcionada por las Naciones Unidas.

La MLRP forma parte de la mayor red humanitaria del mundo, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y presta asistencia médica en la Franja de Gaza y en la Cisjordania ocupada por Israel.

Al-Khatib criticó la escasa cantidad de ayuda que Israel ha permitido entrar en Gaza hasta ahora, advirtiendo del riesgo de ataques de turbas.

"Creo que es una invitación a matar. Esta gente se muere de hambre", afirmó.

Israel, en guerra con Hamás desde octubre de 2023, ha defendido en repetidas ocasiones sus controles sobre la ayuda en el enclave, afirmando que hay alimentos suficientes y negando las acusaciones de causar hambruna.

Al-Khatib se sumó a las críticas a una organización respaldada por Estados Unidos que pretende empezar a trabajar en Gaza a finales de mayo supervisando un nuevo modelo de distribución de la ayuda. "No está en discusión. No, no, no", dijo.

"El mundo no debe renunciar al sistema tal y como lo conocemos".

La Fundación Humanitaria Gaza, respaldada por Estados Unidos, pretende trabajar con empresas privadas estadounidenses de seguridad y logística para proporcionar ayuda a 300.000 personas desde centros de distribución en el sur de Gaza. La población total de Gaza es de 2,3 millones de personas, la mayoría de ellas desplazadas.

Con información de Reuters