En el pabellón de desnutrición de Gaza, el brazo de un niño es tan grueso como el pulgar de su madre

FOTO DE ARCHIVO: El bebé palestino Zainab Abu Haleeb, muere por desnutrición, en Jan Yunis

En las paredes rosas de la sala de desnutrición infantil del hospital Nasser, dibujos muestran a niños corriendo, sonriendo y jugando con flores y globos.

Bajo los dibujos, un puñado de madres gazatíes vigilan a sus bebés, que permanecen quietos y en silencio, en su mayoría demasiado agotados por el hambre como para llorar.

El silencio es habitual en los lugares donde se trata a los niños más gravemente desnutridos, contaron los médicos a Reuters.

"Siempre está aletargada, tumbada, así (...) no la encuentras receptiva", dijo Zeina Radwan, madre de Maria Suhaib Radwan, de 10 meses. No ha podido encontrar leche ni alimentos suficientes para su bebé, y no puede amamantarlo porque ella misma está desnutrida y sobrevive con una comida al día.

"Mis hijos y yo no podemos vivir sin alimentarnos".

Durante la semana pasada, periodistas de Reuters pasaron cinco días en el Complejo Médico Nasser, uno de los cuatro únicos centros que quedan en Gaza capaces de tratar a los niños más peligrosamente hambrientos.

Las reservas de alimentos de Gaza se han ido agotando desde que Israel, en guerra con el grupo militante palestino Hamás desde octubre de 2023, cortó todos los suministros al territorio en marzo.

El bloqueo se levantó en mayo, pero con restricciones que, según Israel, son necesarias para evitar que la ayuda se desvíe a los grupos militantes.

En respuesta a una petición de comentarios, COGAT, la agencia israelí de coordinación de la ayuda militar, dijo que Israel no restringe la entrada de camiones de ayuda en Gaza, pero que las organizaciones internacionales se enfrentan a dificultades para recoger ayuda dentro de Gaza.

A medida que se agotaban las existencias, la situación se agravó en junio y julio, con la Organización Mundial de la Salud advirtiendo de hambruna masiva e imágenes de niños demacrados conmocionando al mundo. El Ministerio de Sanidad de Gaza afirma que 151 personas, entre ellas 89 niños, han muerto de desnutrición, la mayoría en las últimas semanas. Un observatorio mundial del hambre dijo el martes que hay una hambruna.

Israel afirma que no pretende matar de hambre a Gaza. Esta semana anunció medidas para permitir la entrada de más ayuda, como la interrupción de los combates en algunos lugares, el lanzamiento de alimentos desde el aire y la oferta de rutas más seguras. Naciones Unidas señaló que se necesita una ayuda de gran envergadura para evitar la hambruna y una crisis sanitaria.

"Necesitamos leche para los bebés. Necesitamos suministros médicos. Necesitamos comida, comida especial para el departamento de nutrición", dijo el doctor Ahmed al-Farra, jefe del departamento de pediatría y maternidad del Complejo Médico Nasser. "Necesitamos de todo para los hospitales"

Las autoridades israelíes dicen que muchos de los que murieron desnutridos en Gaza padecían enfermedades preexistentes. Expertos dicen que esto es típico en las primeras etapas de una crisis de hambre.

"Los niños con enfermedades subyacentes son más vulnerables. Se ven afectados antes", sostuvo Marko Kerac, profesor clínico asociado de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, que colaboró en la elaboración de las directrices de la OMS para el tratamiento de la desnutrición aguda grave.

Farra dijo que su hospital estaba tratando ahora a niños desnutridos sin problemas de salud previos, como la bebé Wateen Abu Amounah, nacida sana hace casi tres meses y que ahora pesa 100 gramos menos que al nacer.

"En los últimos tres meses no ha engordado ni un gramo. Al contrario, su peso ha disminuido", dijo el médico.

"Hay una pérdida total de músculos. Sólo hay piel sobre los huesos, lo que indica que el niño ha entrado en una fase de desnutrición grave", dijo Farra. "Incluso la cara de la niña: ha perdido los tejidos grasos de las mejillas"

La madre del bebé, Yasmin Abu Sultan, señala las extremidades de la niña, cuyos brazos son tan anchos como el pulgar de su madre.

"¿Lo ves? Estas son sus piernas... Mira sus brazos", dice.

SE AGOTAN LOS SUMINISTROS Y HAY POCAS PLAZAS

Los bebés más pequeños necesitan fórmulas terapéuticas especiales hechas con agua limpia, y los suministros se están agotando, dijeron Farra y la OMS a Reuters.

"Todos los suministros clave para el tratamiento de la desnutrición aguda grave, incluidas las complicaciones médicas, se están agotando", dijo Marina Adrianopoli, responsable de nutrición de la OMS para la respuesta en Gaza. "Es realmente una situación crítica".

Los centros de tratamiento también están funcionando por encima de su capacidad, añadió. En las dos primeras semanas de julio, más de 5.000 niños menores de cinco años recibieron tratamiento ambulatorio por desnutrición, de los cuales el 18% sufría la forma más grave. Se trata de un aumento con respecto a los 6.500 de todo el mes de junio, que ya era el más alto de la guerra y casi con toda seguridad una subestimación, según la OMS.

Setenta y tres niños con desnutrición y complicaciones fueron hospitalizados en julio, frente a los 39 de junio. Las plazas hospitalarias son escasas.

La madre de la niña Wateen dijo que intentó ingresarla el mes pasado, pero el centro estaba lleno. Tras diez días sin leche y sin apenas una comida al día para el resto de la familia, volvió la semana pasada porque el estado de su hija empeoraba.

Como varios de los bebés de Nasser, Wateen también tiene fiebre y diarrea recurrentes, enfermedades a las que los niños desnutridos son más vulnerables y que hacen más peligroso su estado.

"Si sigue así, la voy a perder", dijo su madre.

Wateen sigue recibiendo tratamiento en el hospital, donde su madre la anima a tomar pequeños sorbos de un biberón de leche maternizada. Un efecto secundario de la desnutrición severa es, contraintuitivamente, la pérdida de apetito, dijeron los médicos a Reuters. La propia Yasmin vive de una comida al día que le proporciona el hospital.

Algunos de los otros bebés que conoció Reuters, como María, de 10 meses, fueron dados de alta el fin de semana después de ganar peso, y se les dio leche de fórmula para que se la llevaran a casa.

Pero otros, como Zainab Abu Haleeb, de cinco meses, no lo consiguieron. Vulnerable a las infecciones debido a su grave estado de desnutrición, murió el sábado de septicemia. Sus padres sacaron su pequeño cuerpo del hospital para enterrarlo, envuelto en un sudario blanco.

(Reportaje de Dawoud Abu Alkas y Hatem Khaled en Khan Younis; Redacción e información adicional de Jennifer Rigby en Londres; Edición de Peter Graff)