Israel habla con EEUU para mantener sus tropas en Líbano, según responsables

FOTO DE ARCHIVO. Vehículos militares israelíes en la frontera entre Israel y Líbano, vistos desde el lado israelí

​Israel está manteniendo negociaciones con Estados Unidos con el fin de continuar con el despliegue ‌de sus tropas ‌en el sur de Líbano, según informaron el jueves a Reuters dos responsables israelíes, entre ellos un alto cargo cercano al primer ministro Benjamin Netanyahu.

Los responsables, que hablaron bajo condición de anonimato para abordar estas delicadas conversaciones, ​hicieron estas ⁠declaraciones un día después de que Estados ‌Unidos e Irán firmaran un pacto ⁠provisional que insta a las ⁠partes a garantizar "la integridad territorial y la soberanía de Líbano".

Israel amplió su invasión del sur de ⁠Líbano después de que la milicia ​libanesa Hezbolá abriera fuego contra Israel ‌el 2 de marzo ‌en apoyo a su aliado Irán. Desde ⁠entonces, ha llevado a cabo una devastadora campaña aérea y terrestre que, según afirma, tiene como objetivo erradicar a Hezbolá.

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Israel describe el ​territorio ‌que ha ocupado en Líbano, Gaza y Siria como "zonas de seguridad" entre él y sus enemigos, un aspecto fundamental de la reciente política de seguridad israelí. ⁠Netanyahu ha rechazado los llamamientos para que Israel se retire de esos territorios.

El alto responsable israelí dijo a Reuters que Israel estaba "llevando a cabo negociaciones tenaces" con Washington sobre el mantenimiento de su despliegue de tropas en el sur de Líbano.

El ‌responsable dijo que Israel no cedería en sus posiciones, incluido el mantenimiento de tropas desplegadas en la zona situada al sur del río Litani, en Líbano.

Un segundo responsable israelí dijo a Reuters que el ‌resultado de las conversaciones dependería, en última instancia, de si el presidente de EEUU, Donald Trump, "decide ‌forzar la situación" ⁠amenazando con repercusiones si Israel no cumple los términos del acuerdo provisional ​con Irán.

La oficina de Netanyahu no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Con información de Reuters