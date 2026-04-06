Un ataque israelí mata a un dirigente cristiano en Líbano y agrava la división sobre Hezbolá

Soldados del ejército libanés permanecen cerca de un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque israelí en medio de la escalada de hostilidades entre Israel y Hezbolá, mientras continúa el conflicto entre EEUU, Israel e Irán, en Ain Saadeh

Un ataque israelí contra un apartamento al este de Beirut, perpetrado la noche del domingo, causó la muerte de un dirigente local de un partido político cristiano, lo que ‌ha agudizado las divisiones internas en torno ‌a Hezbolá, a medida que los ataques de Israel se extienden a nuevas zonas del país.

La guerra que se libra en Líbano desde hace un mes ha profundizado las fracturas entre los partidarios de Hezbolá y quienes culpan al grupo respaldado por Irán de desencadenar un nuevo conflicto con Israel apenas 15 meses después del último.

El domingo, un ataque israelí alcanzó un apartamento en Ain Saadeh, una localidad predominantemente cristiana situada en unas colinas al este de Beirut, causando la muerte de un hombre y dos mujeres, según informó ​el Ministerio de Sanidad libanés. ⁠El alcalde de Ain Saadeh dijo que las víctimas se encontraban en el piso inferior al apartamento ‌atacado.

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El Partido de las Fuerzas Libanesas, un partido cristiano ferozmente contrario a Hezbolá, identificó ⁠a dos de los fallecidos como Pierre Moawad, un dirigente ⁠local del partido, y su esposa Flavia.

"Estamos pagando un alto precio por una guerra en la que nos ha arrastrado la organización sin ley que es Hezbolá", dijo el diputado de las Fuerzas Libanesas Razi El ⁠Hage a la cadena libanesa MTV.

La campaña aérea y terrestre a gran escala de Israel, lanzada ​en represalia por los disparos de Hezbolá contra Israel el 2 de ‌marzo en solidaridad con Irán, ha causado la muerte ‌de más de 1.460 personas, según las autoridades libanesas.

ISRAEL REVISA EL ATAQUE

La campaña aérea y las ⁠órdenes de Israel de que la población abandone amplias zonas del sur y el este de Líbano, así como los suburbios del sur de Beirut, han desplazado a más de un millón de personas, la mayoría de ellas pertenecientes a la comunidad musulmana chiíta de la que Hezbolá obtiene su apoyo.

Algunos residentes y ​funcionarios locales de ‌zonas predominantemente cristianas han expresado su preocupación por que las comunidades desplazadas estén dando cobijo a milicianos que podrían ser blanco de Israel, por lo que las autoridades locales están investigando a quienes buscan alojamiento de alquiler.

Nadim Gemayel, un parlamentario cristiano opositor a Hezbolá, dijo a Reuters el mes pasado que le preocupaba que Israel estuviera empujando deliberadamente a los chiítas hacia ⁠otras partes de Líbano para crear conflicto con otras comunidades.

No hubo ninguna orden militar israelí para que la gente huyera antes del ataque del domingo. Los residentes afirmaron que no había personas desplazadas viviendo en el apartamento atacado ni en los edificios circundantes.

"Llevo 20 años en mi casa y nunca he visto siquiera las luces encendidas en este apartamento. No hay nadie dentro", dijo el lunes a Reuters Antoine Aalam, un hombre de 70 años que vive frente al apartamento atacado.

El ejército israelí comunicó a Reuters que había atacado un "objetivo terrorista al este de Beirut" ‌sin dar más detalles.

"Se están investigando las informaciones que indican que varias personas ajenas al conflicto resultaron heridas como consecuencia del ataque", dijo.

El ejército se negó a comentar las preocupaciones de que los ataques contra comunidades cristianas tuvieran como objetivo avivar la tensión sectaria.

LA PAZ CIVIL ES LA "LÍNEA ROJA"

Aunque la última guerra con Hezbolá terminó con un alto el fuego en 2024, Israel continuó sus ataques contra Líbano y mantuvo efectivos estacionados en el sur ‌del país.

Los llamamientos de Líbano para que Israel negocie una nueva tregua han caído en saco roto.

El ataque del domingo se produjo apenas unas horas después de que el presidente libanés, Joseph Aoun, en su primer discurso televisado desde ‌que estalló la guerra, afirmara ⁠que la "principal preocupación del país es preservar la paz civil, que es una línea roja".

Otro ataque israelí contra los distritos periféricos del sur de Beirut causó la muerte de ​cinco personas, entre ellas una adolescente y dos trabajadores migrantes sudaneses, y otro contra un vehículo en el sur de Líbano mató a un hombre y a su esposa, e hirió a sus dos hijos.

(Información adicional de Pesha Maged en Jerusalén; redacción de Maya Gebeily; edición de Kirsten Donovan; edición en español de Paula Villalba)