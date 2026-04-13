Guerra en Irán lastra economía mundial al inicio de la reunión del FMI

Depósito de hidrocarburos de TotalEnergies en Feluy

La ​preocupación por el impacto de la guerra de Irán en la economía mundial aumentaba el lunes y más países anunciaban medidas de apoyo de emergencia para hacer frente al ‌aumento de los costos energéticos, mientras que ‌otros pedían ayuda internacional.

El conflicto -el tercer gran golpe que ha asolado la economía mundial tras la pandemia de COVID y la invasión rusa de Ucrania- dominará la reunión de esta semana de responsables financieros en el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington.

Cualquier esperanza residual de una reanudación temprana de los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz se desvaneció tras el fracaso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán el fin de semana, que dejó el frágil alto el fuego ​en una situación aún más ⁠precaria.

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El FMI y el Banco Mundial ya han señalado que revisarán a la baja sus previsiones ‌de crecimiento mundial y al alza sus proyecciones de inflación como consecuencia de ⁠la guerra, y se prevé que los mercados emergentes ⁠y los países en desarrollo sean los más afectados.

Nigeria dijo el lunes que necesitaría un mayor apoyo internacional para combatir los costos del combustible en el país, a pesar de que el aumento de ⁠los precios del crudo ha impulsado los ingresos en divisas del principal productor de ​petróleo de África.

Pocos países son inmunes a las repercusiones de la interrupción ‌de los envíos de energía a través del ‌estrecho, que comenzó con la guerra el 28 de febrero y desencadenó la peor interrupción ⁠del suministro jamás vista en el mundo. Decenas de gobiernos ya han tomado medidas destinadas a ahorrar energía o diseñadas para apoyar a los consumidores.

El Gobierno de coalición de Alemania, que inicialmente se resistió a las peticiones de apoyo, anunció el lunes que había acordado una ayuda para los ​precios del combustible ‌destinada a consumidores y empresas por valor de 1.600 millones de euros (1.900 millones de dólares) mediante recortes de los impuestos sobre el diésel y la gasolina.

El Gobierno de Suecia anunció que también reduciría los impuestos sobre los combustibles y aumentaría las subvenciones a la electricidad en un paquete por valor de unos 825 millones de dólares.

La ministra ⁠de Finanzas británica, Rachel Reeves, tiene previsto presentar a finales de esta semana su estrategia para ayudar a las empresas que se enfrentan a los altos precios de la energía. En una columna para el Sunday Times, escribió que los fabricantes del Reino Unido habían "sufrido precios energéticos poco competitivos durante demasiado tiempo".

Por otra parte, el primer ministro Keir Starmer se refirió a los conflictos en todo el mundo al explicar los planes de su Gobierno para realinearse con la Unión Europea y su gran mercado único, una década después ‌de que su país votó a favor de abandonar la UE.

La guerra de Irán también está trastocando la política monetaria de los bancos centrales de todo el mundo, y sus responsables tratan de comprender en qué medida afectará al mismo tiempo al crecimiento económico y la inflación, en lo que podría ser un episodio indeseado de "estanflación".

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, dijo el lunes que cualquier alza ‌de tasas por parte del BCE dependería de cómo afectara el aumento de los precios del crudo a los precios en el conjunto de la economía.

Los responsables de política monetaria del Banco de Japón también mantienen ‌abiertas sus opciones antes ⁠de su reunión de este mes para fijar las tasas de interés, aunque las posibilidades de una subida de tasas, que en su momento se consideraban muy ​probables, se están desvaneciendo.

Con información de Reuters