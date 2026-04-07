El sector eólico español advierte de que el nuevo impuesto de la UE podría perjudicar la inversión

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica

​La Asociación Empresarial Eólica (AEE) de España advirtió el lunes de que un ‌nuevo impuesto sobre ‌los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas podría frenar la inversión en energías renovables, justo cuando Europa intenta reducir su dependencia de los combustibles fósiles.

La crítica se produce después de que cinco países de ​la UE, entre ⁠ellos España, presentaran la propuesta de ‌gravar los beneficios extraordinarios obtenidos ⁠en el contexto de ⁠las subidas de los precios de la energía provocadas por la guerra de Irán.

Reuters informó ⁠en exclusiva el sábado de que ​los ministros de Economía de ‌Alemania, Italia, España, Portugal ‌y Austria solicitaron conjuntamente un impuesto a ⁠escala de la UE en una carta dirigida a la Comisión Europea, afirmando que la medida podría ayudar a ​financiar ayudas ‌para los consumidores afectados por los elevados precios de la energía.

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Según la AEE, las energías renovables, en particular la eólica, han demostrado ser el ⁠mecanismo más eficaz para mantener los precios bajo control en España, uno de los líderes europeos en el uso de la energía eólica.

"(...) solicitar nuevos posibles impuestos que impactan al sector eléctrico crea inseguridad jurídica y ‌ahuyenta los inversores, justo en el momento en el que más necesario es apostar por tecnologías como la eólica, como sustitutiva de la energía fósil importada", dijo en un ‌comunicado.

La AEE cuenta con más de 350 miembros, entre los que se incluyen las empresas eléctricas ‌Iberdrola , Endesa , ⁠Acciona , la energética portuguesa Galp , así como promotoras, fabricantes de aerogeneradores, ​consultoras, entidades financieras y aseguradoras.

Con información de Reuters