Decenas de países condenan los ataques contra las fuerzas de paz de la ONU en el Líbano

Ceremonia de honor militar para tres cascos azules de la FPNUL caídos en el Líbano, en el aeropuerto internacional Soekarno Hatta, en Tangerang

Decenas ​de estados emitieron el jueves una declaración conjunta en las Naciones Unidas condenando el "comportamiento agresivo ‌inaceptable" hacia las fuerzas ‌de paz de la ONU en el Líbano, al tiempo que pidieron que se refuercen las medidas de protección tras la muerte de tres soldados indonesios en ese país.

Los 63 países y la Unión Europea también expresaron su "profunda preocupación por la ​situación humanitaria en ⁠el Líbano, especialmente por el elevado número de ‌víctimas civiles, la destrucción generalizada de infraestructuras ⁠civiles y el desplazamiento ⁠masivo de más de un millón de personas".

La declaración fue leída por el embajador de Indonesia ante la ⁠ONU, Umar Hadi, acompañado por decenas de ​enviados de los países que la ‌respaldaron. En ella se señaló ‌que los ataques contra las fuerzas de paz ⁠podrían constituir crímenes de guerra según el derecho internacional y que los responsables deben rendir cuentas.

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Al tiempo que reafirmaron su pleno apoyo a la ​Fuerza Provisional ‌de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), los países instaron a la ONU y a su Consejo de Seguridad "a reforzar la protección de las fuerzas de mantenimiento de la ⁠paz de la ONU en un entorno cada vez más peligroso".

La declaración instó a todas las partes a volver a las negociaciones y reiteró "el firme compromiso con la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad del Líbano".

El miércoles, el secretario general de la ‌ONU, Antonio Guterres, condenó los ataques de Israel en todo el Líbano ese mismo día, que según el organismo causaron cientos de muertos y heridos entre la población civil.

La ONU afirmó el martes que las ‌conclusiones preliminares de su investigación sobre la muerte de los tres cascos azules indonesios en incidentes separados el ‌29 y 30 ⁠de marzo indicaban que uno había fallecido a causa de un proyectil de ​un tanque israelí y los otros dos por un artefacto explosivo improvisado, muy probablemente colocado por Hezbolá.

Con información de Reuters