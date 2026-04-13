China insta a la moderación ante el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz

FOTO DE ARCHIVO. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, responde a la pregunta de un periodista en una rueda de prensa en Pekín, China

China ​instó el lunes a todas las partes a mantener la calma y la moderación, tras la amenaza ‌del presidente estadounidense, Donald Trump, ‌de bloquear el estrecho de Ormuz, tras el fracaso de las conversaciones celebradas el fin de semana en Islamabad con el objetivo de poner fin a la guerra con Irán.

Antes de la guerra, la mayor parte de las exportaciones de petróleo iraní se enviaban a China, el principal ​importador mundial de crudo.

Mantener ⁠la seguridad, la estabilidad y la libre circulación en ‌la importante vía marítima del estrecho de Ormuz ⁠redunda en interés de la ⁠comunidad internacional, dijo Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, en una rueda de prensa habitual, al ser preguntado sobre ⁠la amenaza de bloqueo.

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"China espera que las partes implicadas ​respeten los acuerdos de alto el fuego ‌temporal, mantengan su compromiso de ‌resolver las disputas por medios políticos y diplomáticos, y ⁠eviten la reanudación de las hostilidades", dijo.

China estaba dispuesta a "desempeñar un papel positivo y constructivo" en la resolución de la crisis, añadió Guo, calificando las conversaciones iniciales en la ​capital pakistaní ‌como un paso en una dirección propicia para aliviar la tensión.

Tras el fracaso de las maratonianas conversaciones, el Mando Central de EEUU anunció que sus fuerzas iniciarían un bloqueo de todo el tráfico marítimo ⁠con los puertos iraníes a partir de las 10:00 hora local de Washington DC (1400 GMT) del lunes.

China y Pakistán habían respaldado las conversaciones de paz en marzo, al tiempo que instaban a un alto el fuego inmediato en la guerra de Irán y al restablecimiento de la navegación normal en el estrecho de ‌Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas.

Guo rechazó las informaciones de que China tuviera planes de suministrar armas a Irán y las calificó de "calumnias infundadas y asociaciones maliciosas".

La semana pasada, Trump amenazó con ‌aplicar aranceles inmediatos del 50%, sin excepciones, a las importaciones procedentes de países que suministran armas militares a Irán.

"China ha adoptado siempre ‌un enfoque prudente ⁠y responsable en materia de exportación de armas", dijo Guo, y añadió que sus estrictos ​controles se ajustaban a la legislación nacional y a las obligaciones internacionales.

Con información de Reuters