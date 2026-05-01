Irán amenaza con una respuesta contundente si EEUU reanuda los ataques

Un hombre sostiene una bandera durante una manifestación en Teherán

​Irán dijo el jueves que respondería con "ataques prolongados y dolorosos" contra posiciones estadounidenses si Washington reanudaba los ataques y reafirmaba su reivindicación sobre el estrecho de Ormuz, lo que complica los planes de Estados Unidos de formar una coalición para reabrir la ‌vía navegable.

A dos meses del inicio de la guerra de ‌Estados Unidos e Israel con Irán, este vital canal marítimo sigue cerrado, lo que ha cortado el 20% del suministro mundial de petróleo y gas. Esto ha provocado una subida de los precios mundiales de la energía y ha aumentado la preocupación por los riesgos de una recesión económica.

Los esfuerzos por resolver el conflicto se han estancado: aunque desde el 8 de abril rige un alto el fuego, Irán sigue bloqueando el estrecho en respuesta al bloqueo naval estadounidense de las exportaciones de petróleo iraníes, el sustento económico de Teherán.

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El presidente de EEUU, Donald Trump, tenía previsto recibir el jueves un informe sobre los planes para una serie de nuevos ataques militares con el fin de obligar a Irán a ​negociar el fin del conflicto, según informó ⁠un funcionario estadounidense a Reuters.

Estas opciones forman parte desde hace tiempo de la planificación estadounidense, pero las noticias sobre la reunión informativa ‌propuesta, publicadas por primera vez por el sitio web de noticias Axios a última hora del miércoles, provocaron inicialmente ⁠fuertes subidas en los precios del petróleo, con el contrato de referencia del ⁠crudo Brent alcanzando en un momento dado más de 126 dólares por barril. Posteriormente, retrocedió hasta situarse en torno a los 114 dólares.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, dijo el jueves por la tarde que no era razonable esperar resultados rápidos de las conversaciones ⁠con EEUU, según la agencia oficial de noticias IRNA.

"Esperar alcanzar un resultado en poco tiempo, independientemente de quién sea el mediador, ​en mi opinión, no es muy realista", dijo, según se le citó.

Se escucharon actividades de defensa aérea ‌en algunas zonas de Teherán, la capital de Irán, a última ‌hora del jueves, según informó la agencia de noticias semioficial iraní Mehr, y la agencia de noticias Tasnim señaló que las ⁠defensas aéreas estaban interceptando pequeños drones y vehículos aéreos de vigilancia no tripulados.

El jueves, Emiratos Árabes Unidos anunció que había prohibido a sus ciudadanos viajar a Irán, Líbano e Irak, e instaron a quienes se encontraban actualmente en esos países a que abandonaran el territorio de inmediato y regresaran a casa, alegando los acontecimientos regionales.

Trump reiteró a los periodistas el jueves que no se permitiría a Irán tener un arma nuclear ​y que el precio de ‌la gasolina —una preocupación clave para su Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre— "caería en picado" tan pronto como terminara la guerra.

Aunque repitió las acusaciones de graves violaciones de derechos por parte de Irán, Trump dijo que le parecía "bien" que participara en la próxima Copa Mundial de fútbol en Estados Unidos, después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, insistiera en que el país participaría.

IRÁN ADVIERTE DE "ATAQUES LARGOS Y DOLOROSOS"

Un alto cargo de la Guardia ⁠Revolucionaria de Irán dijo que cualquier nuevo ataque estadounidense contra Irán, aunque fuera limitado, daría paso a "ataques largos y dolorosos" contra las posiciones regionales de Estados Unidos, y medios iraníes citaron al comandante de la Fuerza Aeroespacial, Majid Mousavi: "Hemos visto lo que les ha pasado a sus bases regionales, veremos que les pasará lo mismo a sus buques de guerra".

El líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, dijo en un mensaje escrito dirigido a los iraníes que Teherán acabaría con "los abusos de los enemigos en la vía navegable" bajo la nueva gestión del estrecho, lo que indica que Teherán tiene la intención de mantener su control sobre él.

"Los extranjeros que vienen desde miles de kilómetros de distancia (...) no tienen cabida allí, salvo en el fondo de sus ‌aguas", afirmó.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió de que, si las perturbaciones causadas por el cierre se prolongaban hasta mediados de año, el crecimiento mundial se reduciría, la inflación aumentaría y decenas de millones de personas más se verían empujadas a la pobreza y al hambre extrema.

"Cuanto más tiempo permanezca obstruida esta arteria vital, más difícil será revertir el daño", dijo a los periodistas en Nueva York.

Trump se enfrenta a un plazo oficial de Estados Unidos que vence el viernes para poner fin a la guerra o presentar al Congreso los argumentos para prorrogarla en virtud ‌de la Resolución de Poderes Bélicos de 1973.

Parece que la fecha pasará sin alterar el curso del conflicto, después de que un alto funcionario del Gobierno afirmara a última hora del jueves que, a efectos de la resolución, las hostilidades habían terminado debido al alto el fuego de abril entre Teherán ‌y Washington.

Trump reiteró el jueves que ⁠la economía de Irán era "un desastre", pero los analistas señalaron que, si espera que Irán ceda primero en este pulso económico, es posible que tenga que esperar un tiempo.

El conflicto ha agravado los graves problemas económicos de Irán, ​lo que supone un riesgo de catástrofe tras la guerra, pero el país parece capaz de sobrevivir a un enfrentamiento en el golfo Pérsico por ahora, a pesar del bloqueo estadounidense que ha cortado las exportaciones de energía.

Con información de Reuters