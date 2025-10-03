La UE destina 945 millones de euros a España para la recuperación tras las inundaciones de Valencia

FOTO DE ARCHIVO: Coches varados se apilan en las vías del tren, tras las inundaciones en Valencia, España

oct (Reuters) -La Comisión Europea anunció el viernes que ha destinado un paquete de ayuda de 945 millones de euros (1.100 millones de dólares) para contribuir a la recuperación de España tras las inundaciones más mortíferas de su historia moderna.

Casi 240 personas murieron en el país tras las lluvias torrenciales que el pasado mes de octubre provocaron inundaciones que arrasaron el este y el sureste de España. La zona más afectada fue la periferia sur de Valencia, donde murieron más de 220 personas.

España destinó 2.300 millones de euros en ayudas a la reconstrucción de las zonas de la región afectadas por las inundaciones que, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fueron causadas por el cambio climático.

La Comisión Europea dijo el viernes que la ayuda total destinada a la recuperación de las inundaciones se acercaría a los 1.600 millones de euros, con 645 millones de euros adicionales procedentes de los fondos de cohesión de España que se reasignarían.

"Este compromiso refleja nuestra determinación de ayudar a los Estados miembros a aumentar su capacidad de recuperación y a resistir futuras crisis", dijo en el comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

(1 dólar = 0,8522 euros)

Con información de Reuters