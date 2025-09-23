Indonesia y la UE firman la "conclusión sustantiva" de un acuerdo comercial

FOTO DE ARCHIVO. Airlangga Hartarto, ministro principal de Economía de Indonesia, habla durante una rueda de prensa en Yakarta, Indonesia

sep (Reuters) -Indonesia y la Unión Europea firmaron el martes una "conclusión sustantiva" de un amplio acuerdo de asociación económica en una reunión celebrada en Bali.

El acuerdo eliminará los aranceles para el 80% de los productos indonesios que entren en el mercado europeo, incluidos los principales productos básicos, como el aceite de palma, así como los productos pesqueros y textiles, dijeron responsables indonesios.

El principal ministro de Economía indonesio, Airlangga Hartarto, declaró que su objetivo es que el pacto entre en vigor el 1 de enero de 2027.

Se espera que el comercio entre Indonesia y la UE se duplique en los primeros cinco años de aplicación, según Indonesia.

En 2024, el comercio entre ambas partes ascendió a 30.100 millones de dólares, según el Ministerio de Economía indonesio.

El Comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, declaró que el acuerdo impulsará la inversión de las empresas europeas en Indonesia y contribuirá a diversificar la cadena de suministro, en particular de minerales esenciales, de los que Indonesia dispone en abundancia.

Con información de Reuters