Indonesia crea una nueva agencia de la industria mineral para supervisar las tierras raras

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, pronuncia un discurso durante una sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) en San Petersburgo, Rusia

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ha creado una nueva agencia de la industria mineral que supervisará el desarrollo de las tierras raras y los materiales radiactivos, según dijo el lunes a la prensa el nuevo jefe de la agencia.

"Esta agencia gestionará la industria de materiales estratégicos relacionados con la industria de defensa, porque los materiales estratégicos son muy importantes para la soberanía de la nación, así como para la mejora de nuestra economía", dijo el jefe de la agencia, Brian Yuliarto, que también es ministro de Educación Superior.

Anteriormente, Yuliarto había dicho que los metales de tierras raras solían encontrarse en los subproductos del procesamiento de minerales de níquel y estaño. Indonesia ha intentado procesar las tierras raras que se encuentran en minerales de estaño como la monacita.

Indonesia posee grandes reservas de varios minerales críticos, así como yacimientos de elementos de tierras raras, y es un importante productor de estaño y níquel.

Con información de Reuters