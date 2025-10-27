India evacua a decenas de miles de personas mientras el ciclón Montha cobra fuerza

FOTO DE ARCHIVO. Vista general de la desierta playa de Mandvi tras su cierre por el ciclón Biparjoy en el estado occidental de Gujarat, India

27 oct (Reuters) -India trasladó el lunes a 50.000 personas a campamentos de refugiados e inició las evacuaciones un día antes de que el ciclón Montha, que se intensifica sobre el golfo de Bengala, provoque fuertes vientos y lluvias torrenciales en su costa oriental, según informaron las autoridades.

Las autoridades cancelaron las vacaciones del personal de emergencias y ordenaron el cierre de escuelas e institutos en las zonas costeras del estado meridional de Andhra Pradesh y el estado oriental de Odisha, donde se prevé que el ciclón golpee con fuerza.

Según el Departamento Meteorológico de India, es probable que el ciclón se convierta en una fuerte tormenta el martes, antes de cruzar la costa de Andhra Pradesh más tarde en el día.

"Ya ha comenzado la evacuación de las personas que viven cerca de la costa en el distrito de Kakinada", dijo a Reuters un responsable de gestión de catástrofes de Andhra Pradesh.

Cerca de 50.000 personas han sido trasladadas a campos de refugiados, según un informe del Gobierno.

Los equipos de rescate se han desplegado para trasladar a las familias de las zonas bajas de Andhra Pradesh, donde el Gobierno espera que 3,9 millones de personas se vean afectadas.

Se advirtió a los pescadores del vecino estado de Odisha que evitaran aventurarse en el mar.

Los ciclones azotan con frecuencia la costa oriental de India entre abril y diciembre. Un superciclón que mató a casi 10.000 personas cuando azotó Odisha en octubre de 1999 sigue siendo una de las catástrofes naturales más mortíferas del país.

Las autoridades del estado meridional de Tamil Nadu han instado a la población a mantenerse alerta ante las previsiones de lluvias de intensas a muy intensas en algunos distritos.

Chennai, la capital del estado, es propensa a las inundaciones durante lluvias intensas, como las que trajo el ciclón Michaung en 2023.

En Nepal, país del Himalaya, las autoridades han advertido de posibles lluvias y nevadas desde el martes hasta el viernes y han recomendado a los excursionistas que se mantengan alerta.

Este mes, las inundaciones y corrimientos de tierra provocados por las fuertes lluvias en Nepal han causado la muerte de 53 personas.

Con información de Reuters