Hezbolá confía en que cualquier acuerdo entre EEUU e Irán incluirá al Líbano, dice un político

FOTO DE ARCHIVO: El diputado de Hezbolá, Hassan Fadlallah, asiste a una entrevista con Reuters en Beirut

Hezbolá ​confía en que Irán insistirá en que el Líbano sea incluido en un acuerdo con Estados Unidos, dijo ‌el viernes un destacado ‌político de Hezbolá, en un momento en que crecen las esperanzas de que se alcance un acuerdo entre Teherán y Washington.

Hezbolá, fundado por la Guardia Revolucionaria de Irán en 1982, entró en el conflicto regional en apoyo de Teherán el 2 de marzo, abriendo fuego contra Israel y provocando una ofensiva ​israelí que ha ⁠causado la muerte de miles de personas en el Líbano.

Las ‌autoridades iraníes han insistido repetidamente en el fin ⁠de los combates en el Líbano ⁠como parte de cualquier acuerdo más amplio.

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"Si se llega a un acuerdo, tenemos plena confianza en la República Islámica (...) confiamos en ⁠que insistirá en que cualquier acuerdo incluya el tema ​del Líbano", dijo Hassan Fadlallah, político de ‌Hezbolá, en un extracto de ‌un discurso retransmitido por la cadena de televisión del grupo, ⁠Al-Manar.

Las fuerzas israelíes han ocupado amplias zonas del sur del Líbano, donde la Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó el viernes de nuevos ataques aéreos israelíes en varias ciudades ​y pueblos.

Una ‌fuente occidental afirmó que el domingo podría firmarse un memorándum entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en el Golfo. La fuente señaló que aún se estaba ultimando el texto del ⁠memorándum y que Irán se mantenía firme en su postura de que el acuerdo también debe poner fin a los combates en el Líbano.

La semana pasada, Mohsen Rezaei, asesor del líder supremo de Irán, dijo que Hezbolá había "hecho grandes sacrificios" en la guerra y que el Líbano "será una parte inseparable de cualquier acuerdo y ‌cualquier alto el fuego", según comentarios recogidos por la agencia de noticias semioficial Mehr.

La guerra en el Líbano ha continuado a pesar de los varios alto el fuego anunciados por Estados Unidos, que ha estado mediando en las conversaciones entre los Gobiernos libanés ‌e israelí.

Hezbolá no forma parte de las negociaciones y ha exigido al Gobierno libanés que abandone el proceso.

Hezbolá rechazó un plan respaldado ‌por Estados Unidos ⁠anunciado la semana pasada que estaría supeditado a que el grupo cesara el fuego y retirara ​a sus combatientes del sur del Líbano.

Con información de Reuters