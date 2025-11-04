Presupuesto 2026: el Ejecutivo provincial presentó el proyecto ante la Legislatura de La Rioja

El Gobierno de La Rioja presentó ante la Cámara de Diputados provincial el proyecto del Presupuesto 2026. Con un monto que supera los 1.249 millones de dólares, la provincia se encamina a planificar la inversión pública y los salarios para el próximo año pese a la falta de envío de fondos del Gobierno nacional.

En diálogo con Riojavirtual Radio, el ministro de Hacienda de la provincia, Jorge Quinteros, brindó detalles sobre el proyecto del Presupuesto 2026: "Se presentó el proyecto en la Legislatura sobre la base de lo que estamos trabajando. Se prevé un gasto total, entre gastos corrientes y gastos de capital, de $1.837.000.000.000 de pesos argentinos -casi dos billones-. Esto incluye recursos corrientes y de capital, de libre disponibilidad y con asignación específica, y un superávit de $7.592 millones”.

En esta línea, Quintero habló de lo esperable de inflación que prevé el Gobierno nacional para el año próximo. "La inflación de este año rondará en un 30% y la estimada para el 2026 será del 10%. Esto implica que será una pauta corta, con el agravante para La Rioja del punto de coparticipación perdido y que todos los gobiernos nacionales los venían reconociendo y recompensando", historizó sobre el envío de fondos nacionales, y detalló sobre el ajuste de Milei: "Los fondos no son reconocidos por el gobierno de Javier Milei y no están incluidos en el proyecto del Presupuesto nacional 2026".

Quinteros también anticipó que la salarial para los empleados estatales en 2026 será equivalente a la estimación de inflación que la Casa Rosada proyecta para el siguiente año. "Tal cual la pauta nacional lo establecía, en cuanto al incremento para el personal se puso un 10% respecto del presente ejercicio. Sabemos que es un corto presupuesto, pero es lo máximo que podemos poner de acuerdo a los números nacionales que tenemos", explicó mientras responsabilizó al presidente libertario.

"La Rioja es una provincia dependiente casi totalmente del ingreso nacional, en una proporción del 90%. Así que nos tenemos que atar a esa pauta casi obligatoriamente", se sinceró Quintero.

Además, resaltó que en el proyecto del Presupuesto provincial 2026 no está prevista una partida destinada a pases a planta del personal que presta servicio en el Estado ya que con la partida que envía Nación es imposible consolidar el pase: “El gobernador Quintela siempre priorizó los pases a planta. Pero este año no están previstos, y el presupuesto personal contempla solo un 10% de incremento respecto del año anterior, por lo que no es posible garantizar un aumento en la cantidad de empleados estatales”.

La deuda de Nación a la provincia de La Rioja

Asimismo, destacó que la deuda que mantiene la Nación con la Provincia ronda los 1.300 millones de dólares, y especificó: “Si dolarizamos los recursos que dejaron de enviarnos actualizados a la fecha hablamos de unos 1.300 millones de dólares de deuda”.

Quintero aclaró que en el proyecto del Presupuesto provincial 2026 no está incluida la deuda por el Bono Verde, que actualmente se encuentra en default, y señaló que se están llevando adelante tratativas con los acreedores para su reestructuración.

Por último, sostuvo que la Provincia no hará obras públicas de gran magnitud durante el año próximo: “La Provincia no está en condiciones de asumir obra pública de forma relevante. Por supuesto que sí se atenderán cosas de toda la provincia en la medida en que se pueda”.