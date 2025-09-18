Una encuesta muestra un gran apoyo a la cooperación mundial, pero una baja nota a la ONU

FOTO DE ARCHIVO: Líderes mundiales participan en el 79.º debate de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Una nueva encuesta a más de 36.300 personas en varios países mostró un enorme apoyo a una mayor cooperación internacional en cuestiones como el comercio, la salud mundial, el clima y la pobreza, pero notas bajas a instituciones como las Naciones Unidas, el FMI y otras.

La encuesta, encargada por la Fundación Rockefeller y realizada en 34 países del 8 de agosto al 10 de septiembre, ofrece un sombrío panorama de la confianza en las instituciones multilaterales en un momento en que Estados Unidos y otras economías avanzadas están recortando la ayuda al desarrollo y la financiación de proyectos mundiales.

A pesar de los recortes en el gasto para el desarrollo y del aumento de la retórica nacionalista en todo el mundo, el 75% de los encuestados dijo apoyar la cooperación mundial si se demuestra que resuelve eficazmente los problemas, pero solo el 42% la considera de interés personal.

Nueve de cada 10 encuestados afirmaron que la cooperación mundial es importante para abordar el empleo, el 92% deseaba cooperación en comercio y desarrollo económico, el 93% en seguridad alimentaria e hídrica y el 91% en salud mundial.

Sin embargo, la confianza en las instituciones mundiales está muy debilitada. Solo el 58% de los encuestados confía en las Naciones Unidas, que se prepara para las reuniones de la Asamblea General de la próxima semana, el 60% en la Organización Mundial de la Salud y el 44% en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para ayudar a salvar la brecha, Rockefeller anunció el lanzamiento de una iniciativa de 50 millones de dólares - "El futuro compartido"- que se centrará en reactivar la cooperación internacional, reestructurar la sanidad mundial y reimaginar los sistemas de ayuda alimentaria.

El presidente de la Fundación Rockefeller, Rajiv Shah, dijo que los resultados de la encuesta mostraban la necesidad de soluciones más inteligentes y creativas para sustituir a las instituciones y sistemas internacionales obsoletos.

"Las instituciones que trabajaron para hacer avanzar el progreso humano en el siglo XX están luchando para hacer frente a los retos del siglo XXI", dijo Shah.

"Este momento de transformación es una oportunidad para aprovechar lo que está funcionando, forjar nuevas alianzas y aprovechar las nuevas tecnologías para obtener resultados para las personas más vulnerables del mundo".

Con información de Reuters