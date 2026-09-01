“A la gente le va muy mal”: Ricardo Herrera explicó los detalles de las nuevas medidas para aliviar deudas en La Rioja

En el marco de las nuevas medidas anunciadas por el gobernador Ricardo Quintela para aliviar el endeudamiento de las familias riojanas, el Secretario General de la Gobernación de La Rioja, Ricardo Herrera, explicó los detalles de la reducción de las tasas de interés del Banco Rioja, refinanciación para personas morosas y planes de pago de hasta 36 meses para quienes mantienen deudas, especialmente vinculadas al consumo y las tarjetas de crédito.

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En comunicación con El Destape 1070, Herrera subrayó que el paquete busca reducir el impacto del endeudamiento sobre los ingresos familiares y facilitar que quienes atraviesan dificultades puedan regularizar su situación: “Estamos con una cartera aproximadamente, en el Banco Rioja, de 22 mil personas en situación de morosidad y 5 mil personas en situación 4 que no se les puede cobrar”.

El funcionario vinculó el crecimiento de las deudas con el deterioro de los ingresos y sostuvo que muchas familias recurren al crédito para cubrir necesidades básicas. “A la gente le va muy mal en la heladera, en las cuotas, a fin de mes porque no llegan. No alcanzan a cubrir sus necesidades básicas y toman deuda para poder cubrirlas”, afirmó.

Herrera detalló que la primera medida se aplicará sobre la cartera del propio Banco Rioja. Según explicó, las tasas de interés se reducirán en 20 puntos porcentuales. “Una alta tasa de interés, perfecto, la bajamos 20 puntos. Hoy está al mismo nivel que la tasa más baja que tiene el mercado en el Banco Nación”, sostuvo.

De esta manera, indicó que los nuevos créditos tendrán una tasa del 52%. Además, las personas que se encuentran en situación de incobrabilidad podrán acceder a planes especiales de refinanciación, con una reducción adicional de los intereses, evaluada caso por caso. El esquema contempla la posibilidad de refinanciar las deudas hasta en 36 meses, con condiciones que, según el Gobierno provincial, buscan hacer más accesible el cumplimiento de las obligaciones.

“Se van a refinanciar todas esas deudas hasta 36 meses en el banco a una tarifa accesible”, afirmó Herrera. El funcionario sostuvo que el objetivo es aliviar el peso de las cuotas sobre los ingresos familiares y permitir que las personas puedan recuperar capacidad de pago.

El Gobierno provincial también anunció acciones para enfrentar el mercado informal de préstamos. Herrera señaló que desde el Ministerio de Seguridad se trabaja sobre situaciones vinculadas con prestamistas que, según describió, se aprovechan de las dificultades económicas de las familias.

Las personas que consideren estar atravesando este tipo de situaciones podrán realizar denuncias en las dependencias de Policía de Cercanía, donde recibirán orientación. El organismo encargado de recibir las denuncias y avanzar con las actuaciones correspondientes es el Ministerio Público Fiscal. Herrera sostuvo que el Estado decidió intervenir ante casos en los que familias llegan a entregar propiedades o vehículos a cambio de sumas de dinero muy inferiores a su valor.

“Estas acciones las estamos tocando de manera contundente por decisión del gobernador Ricardo Quintela”, afirmó el funcionario. El paquete se suma a otras medidas adoptadas por la Provincia, entre ellas el congelamiento de determinadas ejecuciones y de tarifas de servicios públicos, en un intento por contener el impacto de la crisis económica sobre los hogares riojanos.