Ejército israelí dice haber realizado ataques aéreos en la zona de Ráfah en Gaza

Foto del sábado de la Ciudad de Gaza, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás

9;N, 19 oct (Reuters) -El Ejército israelí dijo el domingo que aviones de combate de la fuerza aérea llevaron a cabo ataques en la zona de Ráfah, en Gaza, para eliminar una amenaza después de que "terroristas" abrieran fuego contra los soldados.

El Ejército dijo que las acciones de los milicianos "violaban" flagrantemente el acuerdo de alto el fuego y añadió que respondería con firmeza.

El hecho merma las esperanzas de que un alto el fuego mediado por Estados Unidos conduzca a una paz duradera en el enclave. Los ataques del domingo son la prueba más seria de un alto el fuego ya frágil, que entró en vigor el 11 de octubre.

Palestinos de Gaza dijeron a Reuters que habían oído explosiones y disparos en Ráfah, en el sur de la franja, y algunos testigos informaron por separado de disparos de tanques israelíes en la ciudad oriental de Abassan, cerca de Jan Yunis, también en el sur de Gaza.

Testigos en Jan Yunis escucharon una oleada de ataques aéreos lanzados contra Ráfah a primera hora de la tarde del domingo.

Las autoridades sanitarias de Gaza informaron la muerte de dos palestinos en un ataque aéreo israelí en la zona oriental de Jabalia, en el norte de Gaza.

Un oficial militar israelí dijo que Hamás había llevado a cabo múltiples ataques contra las fuerzas israelíes en Gaza, incluyendo uno con granadas propulsadas por cohetes y otro de francotiradores a soldados israelíes.

"Ambos incidentes ocurrieron en una zona controlada por Israel (...) Se trata de una audaz violación del alto el fuego", dijo el oficial.

Izzat Al Risheq, alto cargo de Hamás, dijo que el grupo miliciano palestino seguía comprometido con el alto el fuego, que acusó a Israel de violar repetidamente. Ni Al Risheq ni el militar israelí mencionaron los ataques israelíes del domingo en Gaza.

La oficina de medios de comunicación del Gobierno en Gaza dijo el sábado que Israel había cometido 47 violaciones tras el acuerdo de alto el fuego, dejando 38 muertos y 143 heridos.

"Estas violaciones han abarcado desde disparos directos contra civiles hasta bombardeos deliberados y operaciones de ataque, así como la detención de varios civiles", según el comunicado de la oficina de prensa.

El Gobierno israelí y Hamás llevan días acusándose mutuamente de violar el alto el fuego, e Israel ha declarado que el paso fronterizo de Ráfah entre Gaza y Egipto permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Con información de Reuters