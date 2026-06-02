Fuego israelí mata a tres personas en Gaza, según médicos

Palestinos inspeccionan un vehículo destruido en el lugar de un ataque israelí, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza

Disparos israelíes causaron la muerte de al menos tres palestinos en ‌distintos incidentes ocurridos ‌el martes en toda la Franja de Gaza, dijeron autoridades sanitarias de Gaza.

Los servicios médicos indicaron que al menos una persona murió y cuatro resultaron heridas cuando un ataque aéreo israelí alcanzó un ​vehículo al este ⁠de Deir al-Balah, en el centro ‌de la Franja de Gaza. La ⁠explosión dejó el vehículo ⁠reducido a escombros.

Añadieron que otro ataque perpetrado ese mismo día mató a una persona ⁠e hirió a otra en la ​cercana localidad de Zawayda, mientras ‌que fuego israelí mató ‌a un hombre en el noroeste de ⁠Jan Yunis, al sur del enclave.

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El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre ninguno de los incidentes.

El alto el ​fuego ‌de octubre, negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha logrado detener los ataques israelíes en Gaza.

Israel y Hamás se encuentran ⁠en un punto muerto en las conversaciones indirectas sobre la aplicación de la segunda fase del acuerdo, que incluye el desarme del grupo y la retirada del ejército israelí.

El alto el fuego dejó a Israel en ‌control de más de la mitad de Gaza, mientras que Hamás controla una pequeña franja de territorio costero.

Unos 930 palestinos han muerto en ataques israelíes desde que entró en ‌vigor la tregua, según cifras de las autoridades sanitarias de Gaza que no distinguen entre ‌combatientes y ⁠civiles.

Cuatro soldados israelíes han muerto a manos de milicianos durante el ​mismo periodo, según el ejército del país.

Con información de Reuters