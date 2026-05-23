Francia prohíbe la entrada del ministro israelí Ben-Gvir a su territorio

Francia decidió prohibir la entrada en territorio francés al ministro de Policía israelí de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, anunció el sábado el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, quien añadió que esta medida refleja la creciente indignación de los gobiernos de todo el mundo por el trato dispensado a una flotilla de activistas que se dirigía a Gaza.
"A partir de hoy, Itamar Ben-Gvir tiene prohibida la entrada en territorio francés", escribió Barrot en X. "Junto con mi homólogo italiano, pido a la Unión Europea que también imponga sanciones contra Itamar Ben-Gvir".
Los gobiernos occidentales expresaron su indignación después de que Ben-Gvir publicó un video en el que se le veía burlándose de los activistas que pretendían llevar ayuda humanitaria a Gaza mientras eran inmovilizados en el suelo. Algunos alegaron posteriormente que habían sido agredidos físicamente durante su detención, acusaciones que el servicio penitenciario israelí desmintió.
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Ben-Gvir fue reprendido tanto por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como por Estados Unidos, el aliado más fiel de Israel. Netanyahu afirmó que la conducta de Ben-Gvir "no se ajusta a los valores y normas de Israel".
Un portavoz de Ben-Gvir no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la decisión francesa.
Los activistas, cuyos barcos fueron interceptados esta semana en aguas internacionales por la Armada israelí, han sido deportados de Israel.
Con información de Reuters