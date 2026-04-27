De Argentina al mundo: Formosa desplegó el potencial de Nutrifor en la feria mundial MACFRUT 2026

La provincia de Formosa participó en la feria internacional MACFRUT 2026, uno de los eventos más relevantes del sector hortofrutícola a nivel global, donde presentó el modelo productivo de la empresa estatal Nutrifor como ejemplo de innovación, agregado de valor y desarrollo con impacto social.

La presencia formoseña se dio en el marco de la Misión Comercial Latinoamericana a Italia 2026, bajo el lema “Argentina abraccia Italia”, que reunió a empresarias y referentes productivas de Argentina y Paraguay con el objetivo de fortalecer vínculos con Europa, generar nuevas oportunidades comerciales y posicionar productos con identidad regional .

Durante el evento, Nutrifor expuso su modelo de producción basado en la sostenibilidad y la economía circular, integrando desde pequeños productores hasta procesos industriales con tecnología de vanguardia. La presentación estuvo a cargo de la Magíster Mónica Reyes, quien destacó el impacto de la empresa en la cadena productiva local y su capacidad para generar valor agregado a partir de materias primas regionales.

Uno de los aspectos más destacados fue la incorporación de tecnología de liofilización a través de la unidad Liofor, que permite conservar hasta el 97% de los valores nutricionales de los alimentos, eliminando la necesidad de cadena de frío. Esta innovación representa una ventaja competitiva clave para la inserción de productos en mercados internacionales, especialmente en Europa.

Además, se presentaron los productos elaborados por la firma, como mermeladas, harinas, premezclas y alimentos congelados, que no solo se comercializan en ferias locales sino que también forman parte de programas sociales. Según se informó, en 2025 la empresa abasteció a más de 18.500 familias y 143.700 estudiantes en la provincia, consolidando su rol en la seguridad alimentaria.

La misión también permitió fortalecer el vínculo entre el MERCOSUR y la Unión Europea, en un contexto donde se busca ampliar la integración comercial. En ese marco, se mantuvieron encuentros con autoridades y actores del sector productivo europeo, generando oportunidades de cooperación e intercambio tecnológico.

Otro de los puntos relevantes fue la participación en espacios de formación y debate, donde se abordaron tendencias como el uso de inteligencia artificial en la producción, maquinaria de última generación y modelos cooperativos aplicados al sector agroalimentario.

Asimismo, la delegación visitó la Universidad de Parma, en la región de Emilia-Romaña, donde conoció uno de los laboratorios agroalimentarios más importantes de Europa y participó en exposiciones vinculadas a la innovación en sistemas alimentarios.

La participación de Formosa en MACFRUT 2026 se enmarca en una estrategia orientada a posicionar su producción en mercados internacionales, destacando el valor agregado, la innovación tecnológica y el impacto social de sus políticas productivas. En ese sentido, la experiencia de Nutrifor se presenta como un modelo que combina desarrollo económico con inclusión y sostenibilidad, proyectando al norte argentino en escenarios globales.