Formosa se parará para la Fiesta del Río, Mate y Tereré 2025: el Paseo Ferroviario recibirá miles de personas

La ciudad de Formosa se prepara para vivir dos jornadas de celebración con la Fiesta del Río, Mate y Tereré 2025, que se llevará a cabo este sábado 1 y domingo 2 de febrero en el Paseo Ferroviario. Con una variada grilla de artistas, competencias deportivas y una amplia oferta gastronómica y artesanal, el evento promete atraer a miles de visitantes y consolidarse como uno de los encuentros más importantes de la región.

El escenario principal del festival recibirá a una destacada selección de músicos locales y nacionales. Cabe señalar, que Formosa es una de las provincias más visitadas durante el verano por la gran cantidad de festivales, espectáculos, eventos culturales y puntos turísticos que cuenta la región para visitar.

La espectacular grilla del fin de semana

Este sábado 1 de febrero, el público podrá disfrutar de las presentaciones de Hernán Arias, Ángela Garay, Festivaleros, Serenateros de Clorinda y Grupo Lunna de Pirané. A ellos se sumarán Malandros Do Samba, Activando Cumbia, Sachayoj Folk y Fernanda Amaro, en una jornada que combinará distintos géneros y estilos.

El domingo 2, el festival contará con la presencia de Lázaro Caballero, una de las figuras más representativas del folklore argentino, y Guauchos, banda que traerá su característico sonido fusión. La jornada de cierre también incluirá a Bagualeros, Gonzalito, Shannon Núñez y Beltrío, además de la Banda Municipal y otros artistas regionales e internacionales.

Deporte, recreación y actividades para toda la familia

Además de la música, la Fiesta del Río, Mate y Tereré 2025 ofrecerá una serie de actividades deportivas y recreativas. El domingo 2 se llevará a cabo el Primer Torneo de Pesca de la Piraña en la zona del barco hundido, de 8 a 14 horas, con premios en distintas categorías.

El sábado 1, el complejo “Los Iglús” será sede de la 1ª Competencia de Crossfit, mientras que la 5ª Carrera de Mozos y Camareras reunirá a trabajadores gastronómicos en una prueba de destreza y equilibrio. Además, durante ambos días, se disputará el torneo de fútbol infantil de playa "Copa Río, Mate y Tereré", destinado a las categorías sub 8, sub 10 y sub 12.

Las ferias comerciales, artesanales y gastronómicas abrirán sus puertas desde las 18 horas, ofreciendo productos locales y platos típicos. Como cierre de la última jornada, el domingo 2 se llevará a cabo la Gran Master Class de Zumba de Verano a partir de las 19 horas, un evento que convocará a vecinos y turistas para compartir un momento de baile y ejercicio al aire libre.

Complejo Del Timbó: la nueva propuesta para el verano 2025

No solo hay grandes espectáculos preparados para este verano 2025, también los formoseños podrán disfrutar de la atractiva propuesta para la familia en el Complejo Provincial Del Timbó, ubicado en la villa turística de Herradura. A pocos kilómetros de la ciudad capital, este espacio ofrece una amplia variedad de actividades recreativas y deportivas, todas de acceso libre y gratuito, convirtiéndose en un destino ideal para quienes buscan entretenimiento y descanso sin costos adicionales.

El complejo cuenta con servicios destacados como una pileta libre, escuela de natación, colonia de vacaciones y un camping totalmente equipado. Además, sus instalaciones incluyen áreas de parrilla y sectores de juegos, asegurando diversión para todas las edades.

Actividades disponibles y sus horarios

El Complejo organizó un cronograma semanal con opciones variadas para disfrutar. Entre ellas, está la colonia de vacaciones los días martes, jueves y viernes, de 7:30 a 12:00 horas. También Aqua Dance, los martes y jueves a las 17:30 horas y pileta libre, de miércoles a domingo, de 15:00 a 19:00 horas.

Además, para quienes deseen aprender o mejorar su técnica de natación, la escuela de natación ofrece clases desde nivel inicial hasta adultos. El cronograma se compone con los días martes, estudiantes de educación física, de 7:00 a 8:00 horas, y nivel inicial a las 19:00 horas.

Los miércoles, los estudiantes de educación física de 8:00 a 9:00 horas; el nivel inicial de 9:00 a 10:00; y los adultos, a las 19:00. En tanto, los días jueves el nivel inicial será de 7:00 a 8:00 horas; y adultos: 19:00. Finalmente, los viernes y sábados el nivel inicial estará a las 19:00 horas.