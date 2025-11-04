Con múltiples reconocimientos, Formosa se destacó en la Feria Nacional de Ciencias en Salta

La provincia de Formosa volvió a destacarse a nivel nacional gracias al trabajo conjunto de estudiantes, docentes, asesores y equipos directivos que participaron en la 3° Fase de la Feria Nacional de Ciencias – Eje Científico, desarrollada en la provincia de Salta. La coordinadora provincial de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Cultura y Educación, Sandra Arrieta, celebró los reconocimientos obtenidos por las instituciones formoseñas y subrayó el compromiso educativo que impulsa el gobernador Gildo Insfrán.

“Dentro de este eje se nos han otorgado varios reconocimientos”, indicó Arrieta a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), destacando la excelente performance de los equipos provinciales. Entre los proyectos premiados se encuentra el del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica (ISFDCyT) “Santa Catalina Labouré”, de la Delegación Zonal Clorinda, que presentó el trabajo “Formosa en pantalla” y obtuvo cuatro distinciones: una por el Nivel Superior, otra otorgada por la provincia de Salta, una tercera de la Asociación Argentina de Ciencias, y una cuarta por parte de la Municipalidad de Cafayate, por sus prácticas destacadas para futuros docentes.

Otro de los proyectos reconocidos fue “Residuo a Refugio”, presentado por la Escuela Provincial de Educación Secundaria N° 11 “Héroe Formoseño en Malvinas Cabo 1° Roberto Antonio Báez” de Villafañe, que recibió una mención especial por la provincia de San Luis. También la EPES N° 62 “Padre Luis Tiberi”, de Laishí, obtuvo una mención con participación distinguida por su investigación “Chloroleucon Tenuiflorum”.

La Escuela Provincial de Educación Primaria N° 93 (EPEP) participó del desafío educativo en ciencias y fue reconocida con una actuación distinguida. Además, entre los cinco trabajos seleccionados del desafío creativo, uno pertenece a Formosa: la historieta producida por la EPEP N° 158 de Pirané, que representará a la provincia en noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

“Estamos realmente orgullosos, porque como dice el gobernador Gildo Insfrán, el verdadero rostro de la justicia social es la educación”, expresó Arrieta. Además, resaltó que desde la coordinación se busca visibilizar el trabajo en las aulas y brindar igualdad de oportunidades para que los estudiantes de todos los niveles y modalidades puedan socializar sus proyectos científicos.

En total, la delegación formoseña estuvo integrada por 23 estudiantes y cuatro valoradores convocados oficialmente. A nivel nacional, se presentaron 197 trabajos, de los cuales Formosa obtuvo siete destaques y siete menciones especiales, consolidándose como una de las provincias con mejor desempeño.

“Estos resultados nos hacen dimensionar la importancia y la calidad educativa de nuestra delegación”, concluyó la coordinadora provincial, resaltando el compromiso del sistema educativo formoseño con la ciencia, la innovación y la justicia social.