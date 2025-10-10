Los países bálticos planean evacuaciones masivas en caso de ataque ruso

FOTO DE ARCHIVO: Voluntarios que participan como evacuados durante un simulacro en caso de conflicto militar se sientan en sillas y camas en el centro de evacuación instalado en el pabellón de atletismo en Kaunas, Lituania

UANIA, 10 oct (Reuters) -Alarmados por el enorme gasto militar de Rusia desde su invasión de Ucrania en 2022, los tres Estados bálticos están elaborando planes de contingencia para hacer frente a la posibilidad de que cientos de miles de personas huyan de una concentración de tropas o un ataque ruso .

Estonia, Letonia y Lituania llevan mucho tiempo expresando a sus vecinos de la OTAN su temor a una posible agresión rusa, señalando ciberataques rusos, campañas de desinformación e incursiones en los últimos meses de aviones de combate y drones rusos.

Rusia afirma que no tiene planes de atacar a la OTAN. Pero los tres países, que fueron anexionados por Moscú durante la Segunda Guerra Mundial, han duplicado el gasto en defensa desde el ataque total a Ucrania que siguió a las repetidas negaciones rusas de cualquier plan de este tipo.

"Las amenazas podrían variar", dijo Renatas Pozela, que como jefe del servicio de bomberos de Lituania participa en la planificación de contingencia, que se ha intensificado desde que los tres países acordaron cooperar en materia de protección civil en mayo. Es la primera vez que se publican aquí los detalles sobre el número de posibles evacuados para los que se están preparando las autoridades.

¿CUÁLES SON LOS ESCENARIOS?

"Es posible que veamos un poderoso ejército a lo largo de las fronteras del Báltico, con el objetivo aparente de tomar los tres países en un plazo de tres días a una semana", dijo Pozela.

El sabotaje de las comunicaciones o los enlaces de transporte, una afluencia masiva de migrantes, disturbios civiles entre las minorías rusoparlantes o noticias falsas que desencadenen una huida masiva son otros escenarios que se barajan en los medios locales y fuera de ellos.

"Hablamos de esto todos los meses, todas las semanas, en el trabajo, en todas partes", afirma Arminas Raudys, de 31 años, voluntaria que interpreta el papel de evacuada en un ejercicio realizado esta semana en Lituania.

El simulacro consistía en evacuar a un centenar de personas de la capital, Vilna, pero las autoridades entrevistadas por Reuters afirmaron que se estaban elaborando planes de contingencia, en gran parte todavía en secreto, para un número mucho mayor de personas.

La mitad de quienes viven a menos de 40 kilómetros de las fronteras con Rusia y Bielorrusia, unas 400.000 personas, se encuentran entre ellos, dijo Pozela.

La ciudad occidental de Kaunas tiene planes para alojar a 300.000 personas en escuelas, universidades, iglesias católicas y el estadio donde recientemente actuaron Robbie Williams y Roger Waters. En otras ciudades se están llevando a cabo iniciativas similares.

Se han seleccionado puntos de reunión, incluida Vilna, se han designado trenes y autobuses y se han almacenado suministros como papel higiénico y camas para excursionistas, según un responsable del servicio de bomberos.

Los que huyan en coche serán dirigidos a carreteras secundarias, para despejar otras para el ejército entrante, con un mapa ya disponible que muestra las ciudades donde pueden buscar refugio.

"Es un mensaje muy tranquilizador para nuestra sociedad: estamos preparados y estamos planificando", dijo a Reuters el ministro lituano de Asuntos Exteriores, Kestutis Budrys. "Hemos hecho los deberes".

