Irán, dispuesto a reanudar negociaciones nucleares "justas" si Occidente muestra buena voluntad: ministro

Foto de archivo del ministro de Asuntos Exteriores de Iran Abbas Araqchi

Irán está dispuesto a reanudar negociaciones "justas" sobre su programa nuclear si Occidente muestra buena voluntad, dijo el jueves el ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araqchi, después de que tres potencias europeas desencadenasen el proceso para volver a imponer sanciones de la ONU a la república islámica.

"Araqchi reafirmó la disposición de Irán a reanudar negociaciones diplomáticas justas y equilibradas, con la condición de que las otras partes muestren seriedad y buena voluntad y eviten acciones que perjudiquen las posibilidades de éxito", dijo el funcionario en una carta enviada a la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas.

Gran Bretaña, Francia y Alemania iniciaron el jueves un proceso de 30 días para volver a imponer sanciones de la ONU a Irán por su programa nuclear, un paso que probablemente avivará la tensión dos meses después de que Israel y Estados Unidos bombardearon Irán, según una carta enviada por el E3 al Consejo de Seguridad de la ONU a la que tuvo acceso Reuters.

Con información de Reuters